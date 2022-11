La crypto est en feu : parce que cette fois, le marché risque de s’effondrer vraiment

FTX, la troisième plus grande plateforme d’échange au monde, a déposé son bilan. On craint désormais un effet domino capable d’entraîner toutes les crypto-monnaies vers le bas.

La page d’accueil de CoinMarketCap est un bain de sang. Cette plateforme suit en direct la tendance des principales crypto-monnaies du marché. Les données des dernières 24 heures sont toutes en rouge. Les pièces Meme s’effondrent, les pièces créées plus pour contrôler le marché que pour devenir une monnaie avec laquelle concurrencer les banques centralisées. Dogecoin a perdu plus de 10% de sa valeur. Mais même les crypto-monnaies les plus historiques et les plus solides s’effondrent. Bitcoin a perdu 6,16%.

Un effondrement en cascade, qui pour le moment n’est pas encore clair quand et surtout s’il peut s’arrêter. Un effondrement qui a été déclenché par la faillite de FTX, qui était jusqu’à la semaine dernière la troisième plateforme la plus importante au monde pour l’échange de crypto-monnaies. Au cours des dernières heures, son fondateur Sam Bankman-Fried a déposé son bilan et a pris sa retraite de son poste de PDG.

COINMARKETCAP | La tendance de la principale crypto au cours des dernières 24 heures

Bankman-Fried, le milliardaire qui a perdu le plus d’argent en une seule journée

En 24 heures, les actifs de Bankman-Fried ont chuté de 94 %, passant de 16 milliards de dollars à environ 1 milliard de dollars. La plus forte baisse en pourcentage pour un milliardaire dans l’histoire économique récente. Né en 1992, fils de deux professeurs de l’université de Stanford, Bankman-Fried était l’un des enfants prodiges de la crypto. Il a lancé FTX en 2019 et l’a dirigé jusqu’à présent depuis son siège aux Bahamas.

Pour comprendre à quel point l’effondrement de FTX a été soudain, nous vous laissons ce graphique ci-dessous. Ici, la tendance de Ftt, le jeton FTX, est affichée. Sans se perdre dans les détails techniques, on peut dire que les tokens sont des actions qui varient selon les performances de l’entreprise à laquelle ils se réfèrent. Le 10 septembre 2021, il fallait plus de 67 euros pour acheter un FTT. Maintenant 2,62 € suffisent. La semaine dernière, il a perdu 89 % de sa valeur.

COINMARKETCAP | L’effondrement du Ftt

L’effondrement a commencé le 2 novembre lorsque le portail Coinbase a publié un rapport qui a jeté beaucoup d’ombre sur les activités de Bankman-Fried. Dans l’analyse, il a été expliqué comment l’une de ses entreprises était en crise noire, avec des trous budgétaires garantis ou remplis de jetons FTX. Les investisseurs ont commencé à fermer les comptes de la plateforme FTX et à retirer l’argent qu’ils avaient investi. Les premiers retraits ont réussi mais au fil des heures ils ont commencé à ralentir, faisant perdre les investissements de milliers d’utilisateurs.

Le rôle de Binance dans la crise du FTX

Une lueur de salut pour le marché de la cryptomonnaie semblait venir de Binance, la première plateforme d’échange au monde. Son PDG Changpeng Zhao avait fait une offre d’achat de FTX, afin de bloquer l’effondrement de la crypto, garantir la liquidité nécessaire aux investisseurs qui souhaitaient clôturer leurs positions et sécuriser le marché. En fait, avec l’effondrement de FTX, le risque était de déclencher un effet domino sur toutes les plateformes.

Mais alors Binance a décidé de prendre du recul. En voyant les comptes FTX, Changpeng Zhao a choisi de retirer l’offre : « Notre espoir était de pouvoir aider les clients FTX à fournir des liquidités, mais les problèmes échappent à notre contrôle ou à notre capacité à aider. . Nous avons décidé de ne pas poursuivre l’acquisition potentielle de FTX ». L’effondrement devient définitif, FTX s’effondre et entraîne tout le marché avec lui.

Quel avenir aura la crypto ?

Les prochains jours seront cruciaux pour la survie du marché. Giorgio Scura, fondateur du portail Decripto.org, explique qu’il n’est pas possible de prédire étape par étape ce qui va se passer : « Dans le secteur on parle de capitulation boursière, en jargon technique bas. On ne sait pas quand ce point zéro sera atteint et combien de plus sera perdu en termes d’investissements et de capitalisation. Sans aucun doute, c’est une période très difficile pour tous les joueurs ».

Dans tous les cas, le monde des crypto-monnaies sortira changé de cette crise. Selon Scura, après un tel fracas, il faudra mieux analyser toutes les politiques concernant les certifications : « Désormais, le fondateur de FTX devra répondre aux régulateurs du marché américain. Il a retiré des fonds de sa plate-forme pour amortir les pertes d’autres sociétés et a modifié la valeur de ses jetons en créant d’énormes pertes. Il y a des gens qui ont perdu leurs économies de toute une vie ».

Ces dernières années, la plateforme FTX a également reçu le support et la reconnaissance d’experts en investissement et d’organismes de réglementation : « Dans tout cela, FTX a également obtenu d’importantes certifications qui garantissaient sa stabilité sur le plan financier. Il y avait des fonds qui avaient ouvert leurs comptes ici, à commencer par Sequoia. Au lieu de cela, il était dirigé par une poignée de gamins qui travaillaient depuis les Bahamas : ils ont réussi à faire d’énormes dégâts ».