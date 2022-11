Le prix de Bitcoin Cash glisse sous un rocher avec sa reprise étouffée par les nouvelles de la faillite de FTX | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin Cash est de retour sur la planche à dessin alors que les traders misent sur un support à 100 $ pour reprendre la tendance haussière.

FTX, Alameda Research et des sociétés affiliées déposent le bilan, ce qui exerce une pression supplémentaire sur le marché de la cryptomonnaie.

BCH doit transformer une ligne de tendance à la baisse clé en support pour éviter des baisses fréquentes en dessous du niveau critique de 100 $.

Le prix du Bitcoin Cash (BCH) s’équilibre au-dessus de 100 $ après que les baissiers aient éteint une étincelle haussière allumée tôt vendredi. Le marché de la crypto-monnaie inaugurera probablement le week-end pataugeant dans les eaux troubles laissées par FTX. Tous les yeux sont fixés sur la capacité de BCH à se maintenir au-dessus du niveau crucial de 100 $.

FTX entame une procédure de faillite en vertu du chapitre 11

La bourse FTX, Almeda Research et les sociétés affiliées (environ 130 selon les rumeurs) sont en train de déclarer faillite en vertu du chapitre 11 dans un contexte de pénurie de liquidités. L’échange est à l’honneur en raison d’allégations de mauvaise gestion des fonds.

Des problèmes plus profonds ont continué à faire surface au milieu de plusieurs enquêtes en cours sur FTX – ses filiales et ses sociétés affiliées.

Par ailleurs, la société a déclaré vendredi que Sam Bankman-Fried, communément appelé SBF dans les cycles cryptomonnaies, avait démissionné de son poste de PDG pour ouvrir la voie à John Ray III. Ray reprend une entreprise dans le chaos. Cependant, dans une déclaration publiée par FTX, il a promis transparence, diligence raisonnable et rigueur dans toutes les enquêtes en cours.

« Le groupe FTX dispose d’atouts précieux qui ne peuvent être gérés efficacement que dans le cadre d’un processus organisé et conjoint.

« Je tiens à assurer à chaque employé, client, créancier, partie contractante, actionnaire, investisseur, autorité gouvernementale et autres parties prenantes que nous mènerons cet effort avec diligence, minutie et transparence », indique en partie la déclaration de Ray.

Le monde regarde le marché de la crypto-monnaie subir un autre bain de sang en 2022. Ray assure aux investisseurs et aux parties prenantes que la nouvelle équipe sous sa direction est prête et capable de changer les choses. En attendant, les investisseurs s’inquiètent de leurs avoirs, le marché de la cryptomonnaie aspirant délicatement à la reprise. Le prix du Bitcoin Cash a le potentiel d’étirer davantage sa jambe, mais d’abord, les traders doivent défendre le support à 100 $ et se concentrer sur la compensation de la résistance à 122 $.

Le prix du Bitcoin peut-il échapper à la colère des traders ?

Le prix du Bitcoin Cash fait face à une immense pression indirecte, et les nouvelles de FTX n’aident pas. Un support à 100 $ est en place pour contrôler sa baisse et les prochaines heures pourraient être cruciales pour déterminer l’orientation future de BCH.

La divergence de convergence moyenne mobile (MACD) a donné un signal de vente après que la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 12 jours (en bleu) soit passée sous l’EMA de 26 jours (en rouge). De même, l’indice de force relative (RSI) se maintient à 42,51 après avoir reculé par rapport aux conditions de quasi-survente à 30,00.

Graphique journalier BCHUSD

En regardant la période du graphique quotidien, les deux indicateurs montrent comment Bitcoin Cash tient délicatement au-dessus de 100 $. Une clôture quotidienne en dessous de ce niveau pourrait valider des baisses prolongées vers le support à 90 $. Si la poussée se concrétise, BCH pourrait revoir le niveau de 80 $ avant que les acheteurs n’envisagent de pousser pour un autre mouvement vers le nord.

À la hausse, le prix du Bitcoin Cash doit casser et se maintenir au-dessus de l’EMA de 100 jours (en bleu) à 122 $, coïncidant avec une ligne de tendance à la baisse obstinément baissière pour maintenir le swing tant attendu au-delà de 145 $.