Prédiction du prix du litecoin : les baleines sont de retour pour aider LTC à récupérer les pertes hebdomadaires globales | Cryptomonnaie

Le prix du litecoin est de retour dans le vert, guidé par un schéma de reprise en forme de V.

Les baleines reviennent, ramassant des LTC à bas prix au milieu d’un rebond rapide au-dessus de 60,00 $.

Le prix du litecoin se maintient au-dessus des zones de support solides alors que les obstacles s’affaiblissent pour ouvrir la voie à un renversement de tendance.

Un chandelier haussier quotidien clôturant au-dessus des 61,8% de Fibonacci aidera à contrecarrer un retracement potentiel du prix LTC.

Le prix du litecoin et le marché de la cryptomonnaie, en général, évoluent rapidement dans le contexte du désordre sanglant laissé par l’échange FTX assiégé. LTC est en hausse de 15% sur la journée pour échanger des mains légèrement au-dessus de 60,00 $.

Les progrès réalisés par Litecoin à 73,31 $ au cours de la première semaine de novembre se sont annulés au cours des derniers jours alors que les investisseurs se sont précipités pour retirer des fonds de FTX, ce qui a entraîné une crise de liquidité – et la suspension des retraits.

Quelle est la prochaine étape pour FTX – les leaders de l’industrie interviennent

Les événements de FTX ont mis en lumière certaines des coulisses d’une jeune industrie essayant d’obtenir l’approbation réglementaire à l’échelle mondiale. Selon Alex Adelman, PDG et co-fondateur de Lolli, une plateforme qui récompense les acheteurs de Bitcoin, l’écosystème de la crypto-monnaie est appelé à changer suite à l’implosion de FTX. Adelman estime que beaucoup de travail devra être mis en place pour rétablir la confiance et s’assurer que cela ne se reproduise plus.

«Pour même commencer à reconstruire la confiance des consommateurs, il doit y avoir une réévaluation holistique du fonctionnement des entreprises de cryptomonnaie. Lorsque les entreprises s’appuient sur leurs devises alternatives et les garantissent pour gonfler leurs bilans, elles sapent non seulement les fonds de leurs clients, mais aussi la santé financière et l’intégrité de l’écosystème cryptomonnaie dans son ensemble », a déclaré Adelman, faisant référence à FTX.

Du bon côté, la directrice générale de Bitget, Gracy Chen, a offert son support à FTX et Almeda, affirmant qu’elles méritaient d’être aidées pour résoudre la pénurie de liquidités. Chen estime que FTX et Almeda ont renfloué des entreprises de cryptomonnaie en difficulté au fil des ans et ne peuvent pas être laissées à l’effondrement.

Comprendre que @SBF_FTX et @FTX_Official les utilisateurs traversent actuellement des jours très difficiles, et nous voulons aider les utilisateurs concernés et l’industrie à traverser cette période difficile. – Gracy Chen (@GracyBitget) 10 novembre 2022

Les perspectives techniques du prix du litecoin deviennent haussières

Le prix du litecoin a enregistré des gains à deux chiffres alors que les investisseurs ont réajusté leurs portefeuilles à la suite du crash de cette semaine. Le graphique de la période de quatre heures montre une reprise en forme de V en cours qui pourrait voir LTC atteindre un retracement de 100% à son plus haut niveau lundi à 73,31 $.

Il convient de mentionner que le prix du Litecoin a déjà épuisé un retracement Fibonacci de 61,8 % à 64,28 $. Les haussiers doivent pousser le prix pour casser et se maintenir au-dessus de ce niveau pour valider le mouvement à 73,31 $.

Graphique sur quatre heures LTC/USD

La divergence de convergence moyenne mobile (MACD) appelle les investisseurs marginalisés sur le marché alors qu’elle se rapproche de la ligne moyenne et s’étend éventuellement dans la région positive (au-dessus de 0,00).

Pendant ce temps, les investisseurs qui ont vendu LTC alors que le marché de la cryptomonnaie saignait cette semaine sont probablement de retour pour acheter à nouveau le jeton, mais à des prix relativement inférieurs. La mesure de la distribution de l’offre par Santiment montre que les adresses de 10 000 à 100 000 détiennent désormais 18,10 % de l’offre totale du réseau, contre 18,01 % enregistré le 8 novembre. Litecoin renforcera probablement ses perspectives haussières à mesure que les baleines intensifient leurs activités d’achat.

Distribution d’approvisionnement en litecoins

Les traders doivent être conscients des conditions de surachat à court terme qui prévalent. L’oscillateur stochastique dans la période de quatre heures a rapidement reculé de la région de survente (en dessous de 30,00) et se trouve maintenant dans la région de surachat à 96,57, alors que LTC a rebondi du support à 49,55 $. Bien qu’un retracement puisse être en vue, il est probable qu’il soit temporaire car les haussiers pourraient profiter de l’occasion pour collecter plus de liquidités avant une nouvelle forte hausse des prix.