Prédiction hebdomadaires Bitcoin : BTC à la merci de FTX, Binance et TRON | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin est rejeté au plus bas de la fourchette à 17 593 $ et est susceptible de baisser.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que BTC se consolide entre les barrières de 17 593 $ à 15 462 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 15 462 $ invalidera la thèse de la reprise et déclenchera une correction.

Le prix du bitcoin révèle que son rallye de récupération rapide touche à sa fin car il fait face à un obstacle critique. Cette évolution a poussé BTC à baisser et pourrait se traduire par une structure consolidante au cours des prochains jours.

Le prix du Bitcoin va bientôt devenir ennuyeux

Le prix du Bitcoin montre un manque évident de pression d’achat après une hausse de 14 % au cours des dernières 48 heures. Cette domination du côté vente se produit en raison de la rencontre de BTC avec l’obstacle de résistance de 17 593 $, qui a joué un rôle important depuis juin 2022.

À l’avenir, les investisseurs peuvent s’attendre à un mouvement limité entre 17 593 $ et 15 462 $.

Cependant, un scénario légèrement haussier pourrait évoluer après un retournement réussi de l’obstacle de 17 593 $ vers un plancher de support. Ce développement permettra aux traders BTC de s’étendre plus haut et de retester l’obstacle de 18 500 $, qui coïncide à peu près avec le point de contrôle du volume de 2022, comme indiqué dans cet article.

Ce n’est qu’après avoir surmonté l’obstacle de 20 000 $ que les détenteurs de BTC pourront spéculer sur le fait de retester le prochain groupe crucial à 20 742 $ et l’inefficacité à 22 181 $.

Graphique BTCUSDT sur 1 jour

Dans l’ensemble, l’évolution de l’histoire de FTX décidera du prochain mouvement de Bitcoin. Si l’échange BTC dirigé par Sam Bankman-Fried prend un L, alors les marchés ignoreront les obstacles à la hausse et s’effondreront.

Dans un tel cas, le prochain niveau de support que les investisseurs devront surveiller de près sera de 15 551 $. Mais une rupture de cette barrière entraînera une vente brutale au niveau de 13 500 $. Il y a une forte probabilité que le prix du Bitcoin forme un creux local entre les niveaux de 13 500 $ et 11 989 $,

Graphique BTCUSDT sur 3 jours

Quelles que soient les perspectives actuelles du marché, les investisseurs doivent porter une attention particulière à la bataille en cours entre FTX et Binance et à l’implication de Justin Sun de TRON pour renflouer les utilisateurs via une conversion des actifs à l’aide de TRX. La résolution de cette bagarre sera essentielle pour fournir un biais directionnel aux traders.