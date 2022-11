Les sénateurs américains s’engagent à faire avancer le projet de loi sur la cryptomonnaie malgré l’effondrement de FTX | Cryptomonnaie

Les sénateurs américains Debbie Stabenow et John Boozman ont doublé leur engagement à publier une version finale du Digital Commodities Consumer Protection Act 2022 (DCCPA) à la suite de l’effondrement choquant de FTX.

Pendant une courte période, la communauté des crypto-monnaies ne savait pas comment les sénateurs réagiraient à la crise de FTX – car le projet de loi DCCPA aurait été fortement soutenu par le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried.

Mais les membres du Comité sénatorial américain sur l’agriculture, la nutrition et la foresterie ont confirmé leurs intentions dans une déclaration du 10 novembre – déclarant que « les événements qui se sont produits cette semaine renforcent le besoin évident d’une plus grande surveillance fédérale de l’industrie des actifs numériques ».

« La présidente Stabenow et moi restons déterminés à faire avancer une version finale du DCCPA qui crée un cadre réglementaire qui permet la coopération internationale et donne aux consommateurs une plus grande confiance dans la sécurité de leurs investissements », a écrit le sénateur Boozman.

Bankman-Fried est considéré comme un fervent partisan du projet de loi sur la cryptomonnaie. Il a assisté à plusieurs audiences du Sénat et a publié un article récent intitulé « Possible Digital Asset Industry Standards » le 19 octobre.

Les sénateurs n’ont pas divulgué de détails supplémentaires sur l’état d’avancement du DCCPA et sur la date à laquelle le projet de loi sera publié pour que le Sénat l’examine.

Le projet de loi DCCPA a été officiellement présenté au Congrès américain le 3 août 2022.

Si le DCCPA devient loi, il accordera à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) – l’un des deux régulateurs du marché américain – une extension des pouvoirs de réglementation sur le secteur.

Le projet de loi devra encore être adopté par le Sénat américain et la Chambre des représentants et être signé par le président Joe Biden pour devenir loi.