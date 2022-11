Les échanges cryptomonnaies régionaux de FTX rouvrent lentement les retraits | Cryptomonnaie

FTX Japon a déclaré avoir repris les retraits en yens après que le régulateur japonais, la Financial Services Agency (FSA), ait exprimé son inquiétude quant à la santé de l’échange cryptomonnaie. Ailleurs, FTX Turkey a déclaré qu’il travaillait à l’envoi de tous les soldes en livres turques à ses clients.

FTX Japan a fait cette annonce dans une courte déclaration sur son site Web vendredi. FTX Turquie a communiqué son message dans un tweet vendredi. Jeudi, la filiale turque a annoncé qu’elle convertirait automatiquement les soldes des utilisateurs en livres turques selon un ratio de 1:1.

La FSA japonaise a ordonné jeudi à FTX Japan d’entrer en mode « fermeture uniquement », ce qui indique que les utilisateurs devraient pouvoir liquider des positions existantes, mais pas en créer de nouvelles. Dans l’ordonnance, le régulateur a noté que la bourse avait interrompu les retraits sans préciser de date de réintégration et qu’elle continuait à recruter de nouveaux clients.

Dans ces circonstances, le régulateur a déclaré qu’il n’était pas certain de la santé de l’entreprise. Il a également obligé FTX Japan à cesser d’accepter de nouveaux clients et à arrêter les activités d’échange.

Ces filiales régionales de FTX sont détenues à 100 % par le « vaisseau mère » de FTX à Antigua, FTX Trading Ltd, et autorisent la pile technologique de FTX en échange de paiements de redevances renvoyés à la société mère basée à Antigua. Les bourses régionales sont conformes aux lois locales sur les valeurs mobilières et offrent ainsi une sélection limitée de jetons (similaire aux filiales régionales de Binance). Grâce à cette conformité, ils peuvent accéder aux rails de paiement locaux, ce qui indique que les commerçants n’ont pas à utiliser des transferts SWIFT coûteux et lents pour déposer ou retirer des fonds.

Certains commerçants sont connus pour les traiter comme une passerelle de paiement pour l’achat de pièces stables, avant de les envoyer à la bourse principale pour un commerce complet.

Les retraits sur FTX International sont restés en pause à partir des heures asiatiques vendredi.