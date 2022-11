Le régulateur financier californien annonce une enquête FTX | Cryptomonnaie

La Californie devient le premier État à annoncer officiellement une enquête.

Le département californien de la protection financière et de l’innovation a annoncé qu’il enquêtait sur FTX jeudi soir.

Le régulateur n’a pas fourni beaucoup de détails dans un communiqué de presse, disant seulement qu’il « enquêtait sur l’échec apparent de la plate-forme d’actifs cryptomonnaies FTX ». Un porte-parole a refusé de commenter davantage.

« Le DFPI est l’agence chargée d’administrer les lois sur les prêts et les banques de l’État, la récente loi californienne sur la protection financière des consommateurs et les lois sur les valeurs mobilières de l’État, qui régissent les courtiers, les conseillers en investissement et les matières premières », indique le communiqué.

Le régulateur a demandé aux personnes concernées de le contacter pour déposer une plainte.

FTX n’est pas un émetteur d’argent enregistré dans l’État, selon une recherche dans la base de données du DFPI.

La Californie devient le premier État à annoncer qu’elle enquêtait sur l’échange après son échec plus tôt cette semaine. D’autres États se sont déjà penchés sur FTX, y compris le Texas, avant l’effondrement, et il est probable que leurs enquêtes prendront de l’ampleur.

Des entités fédérales comme le ministère américain de la Justice et la Securities and Exchange Commission enquêtent également sur FTX après son effondrement, contactant des sociétés comme Binance pour obtenir des informations sur l’échange.

Ryne Miller, l’avocat général de FTX US, a déjà dit aux employés de conserver les documents liés au travail, une décision qui se produit généralement soit lorsque les entreprises anticipent un litige, soit en réponse à des assignations à comparaître ou à d’autres outils d’enquête en cours.

Des législateurs de premier plan comme le sénateur Sherrod Brown (D-Ohio), qui préside le comité sénatorial des banques, ont également exhorté « les organismes de surveillance financière à examiner ce qui a conduit à l’effondrement de FTX ».