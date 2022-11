Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: Cryptos rebondit alors que le PDG de FTX s’engage à faire le bien des investisseurs | Cryptomonnaie

La violation du prix du bitcoin rebondit de 14 % après être tombée aux niveaux de 2020 le mercredi 9 novembre

Le prix de l’Ethereum a bondi de 20% après la chute libre du début de la semaine

Le prix XRP montre que les baissiers pourraient contrôler la tendance dans les semaines à venir.

Le marché de la cryptomonnaie montre des signaux de représailles applaudis après le déclin de la coulée de boue observé plus tôt dans la semaine. Comme beaucoup dans l’attribut spatial, la liquidation des politiques de risque douteuses de FTX, le PDG de FTX, Sam Bankmanfreid, s’est engagé à restaurer la confiance des investisseurs. Pourtant, comme rien dans Crypto n’est jamais une garantie, les investisseurs devraient envisager d’appliquer des pratiques saines de gestion des risques sur ce marché hautement imprévisible.\

Le prix du Bitcoin riposte

Le prix du Bitcoin se négocie actuellement à 17 271 $. Après une baisse de 25% sur la semaine, la monnaie numérique peer-to-peer a produit un rallye à contre-tendance de 14%. L’élément clé à noter à propos de la récente performance des prix de Bitcoin est la baisse précédente qui a dépassé les niveaux de survente sur l’indice de force relative sur presque toutes les périodes, sauf le mois.

Le RSI mensuel de Bitcoin se situe juste au-dessus du niveau de support final. Essentiellement, si la clôture mensuelle de Bitcoin se stabilise plus bas sur le RSI, l’avenir de Crypto sera sérieusement compromis. L’indicateur de profil de volume montre que le déclin actuel est le plus petit nombre de transactions depuis 2021. Malgré la vente dévastatrice, l’indicateur suggère qu’un creux du marché est proche.

Le graphique mensuel décidera probablement si le marché a un potentiel pour une tendance haussière à long terme. Pour cette raison, les traders voudront peut-être adopter une approche saine de gestion des risques et envisager de faire un zoom arrière et de revoir le nombre de macros.

BTC/USDT !-Graphique mensuel

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Bitcoin, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security

Le prix Ethereum riposte.

Le prix de l’Ethereum observé a augmenté de 20 % depuis la liquidation dévastatrice survenue lors des élections américaines de mi-mandat plus tôt dans la semaine. Tout comme Bitcoin, les délais plus courts suggèrent que l’ETH est sous le contrôle total des Bears. Cependant, le graphique mensuel suggère le contraire. Selon les techniques, l’ETH fluctue toujours dans une fourchette et l’indice de force relative est toujours dans un terrain favorable.

Ventes aux enchères de prix Ethereum à 1 288 $ alors que le prix se consolide maintenant juste en dessous de l’ouverture mensuelle de septembre à 1 350 $. Le sentiment du marché de cette semaine a été témoin d’une montée du pessimisme alors que le géant de l’échange de crypto FTX a connu une perte de 90 % de sa valeur marchande. La bourse a été accusée de politiques irresponsables de risque, ce qui a provoqué leur principal concurrent Binance va liquider pour 2 milliards de dollars du token FTX. Au milieu de la vente controversée, le PDG de FTX, Sam Bankfriedman, a récemment promis de restaurer le jeton FTX et Crypto Investors à la normale.

En raison du marché très volatil, une approche du cuir chevelu à très court terme pourrait être appréciée par les traders, tandis que les investisseurs peuvent toujours utiliser le creux du 18 juin à 880 $ comme point d’invalidation pour tout potentiel de tendance haussière. Un rallye à contre-tendance vers 1800 $ peut encore être accompli dans les semaines à venir sur la base de la quantité considérable de faible volume pendant la vente actuelle. Si le niveau de 880 $ a été franchi, une baisse aussi basse que 400 $ pourrait se produire car le premier nouveau test du canal Elliot Wave Trend entoure les vagues un et deux entre les creux de décembre 2018 et mars 2020.

Graphique ETH/USDT sur 1 mois

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix d’Ethereum, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security

Le prix XRP montre sa force

Le prix du XRP a enregistré un rallye de 22 % le 10 novembre après avoir subi un crash dévastateur similaire à ETH et BTC. Le rebond a été catalysé par une réponse au premier nouveau test par XRP de la ligne médiane du canal parallèle depuis qu’il a traversé la barrière le 19 septembre. Bien que les représailles haussières soient un geste optimiste pour le jeton de remise numérique, il existe un élément de preuve clé suggérant le XRP le prix peut être compromis à court terme.

Enchères de prix XRP à 0,386 $. La récente tendance baissière a atteint le plus bas creux de bougie engloutissant haussier à 0,34 $. D’après l’analyse technique classique, la capacité des baissiers à franchir le plus bas suggère qu’ils contrôlent totalement la tendance. Pour cette raison, les investisseurs peuvent hésiter à s’impliquer dans le prix du XRP. Au niveau hebdomadaire, l’indice de force relative n’a pas réussi à se rallier à travers le territoire haussier après des semaines d’escalade hors d’un terrain survendu. Le RSI renforce l’idée que Ripple pourrait être due à plus de douleur.

Si le marché est véritablement baissier, un balayage, l’événement le plus bas pourrait se produire dans les semaines à venir, ciblant le creux de l’été à 0,2872 $. L’invalidation de la thèse baissière pourrait survenir si les haussiers marquent le plus haut hebdomadaire à 0,48 $. Si la cassure se produit, les haussiers pourraient produire un rallye à contre-tendance pour défier le sommet de 0,55 $ établi en octobre. Une telle décision entraînerait une augmentation de 40 % par rapport au prix XRP actuel.

Graphique XRP/USD sur 1 semaine

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Ripple, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security