Le prix du Bitcoin rebondit de 14% alors que la Fed réduit l’IPC | Cryptomonnaie

Bitcoin a rebondi de 14% après une baisse massive en chute libre tout au long de la semaine.

La Réserve fédérale a abaissé l’indice des prix à la consommation américain à 7,7 % le 10 novembre.

La santé de la tendance haussière dépend du fait que 15 588 $ restent intacts.

Le prix du bitcoin connaît des représailles applaudissantes après le crash de style mousson connu plus tôt dans la semaine. Au fur et à mesure que le prix monte, les investisseurs se demandent si un creux de marché sûr est en place. Des niveaux clés ont été identifiés pour évaluer le prochain mouvement potentiel de BTC.

Le prix du Bitcoin riposte

Le prix du bitcoin a connu une remontée impressionnante, la monnaie numérique peer-to-peer ayant augmenté de 14 % depuis qu’elle a atteint de nouveaux creux annuels le 9 novembre. Sur des périodes plus courtes, BTC a encore plus de travail pour justifier les offres des investisseurs. Néanmoins, la possibilité d’une nouvelle hausse ne doit pas être entièrement exclue,

Le prix du bitcoin se vend actuellement aux enchères à 17 644 $. L’étonnant prix de l’indice de la consommation de la Réserve fédérale a surpris le marché, la plupart des investisseurs s’attendant à une lecture plus élevée. À 7,7, l’IPC conique est un geste optimiste ces derniers temps, mais la Fed maintient que le taux est encore trop élevé pour lutter contre la hausse de l’inflation. La réponse réactionnaire de Bitcoin aux nouvelles suggère que les joueurs à forte capitalisation prennent une bouchée au prix réduit de Bitcoin.

Graphique BTCUSDT sur 1 heure

Compte tenu de la hausse des transactions sur l'indice de profil de volume, le prochain objectif de Bitcoin se situe à 19 899 $. La santé de la tendance haussière dépend du fait que le plus bas à 15 888 $ reste intact. Si les baissiers franchissent cette barrière, une nouvelle baisse vers 14 900 $ pourrait se produire. Un tel mouvement entraînerait une diminution de 14 % par rapport à la valeur marchande actuelle de Bitcoin.

