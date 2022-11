L’empire TRON de Justin Sun est-il une garantie dans la guerre des cryptos FTX contre Binance ? | Cryptomonnaie

Sam Bankman-Fried aurait mené une guerre contre Binance en tentant de concevoir un depeg d’un stablecoin que la bourse possède en masse.

Les experts allèguent que la recherche Alameda de SBF a tenté de retirer USD Tether comme récompense pour son rival Binance, qui détient près de 18 milliards de dollars USDT.

Alors que l’USDD souffre de depeg, le fondateur de Tron, Justin Sun, a déclaré à ses abonnés que son équipe travaillait sur un plan pour sauver FTX de la crise de liquidité.

Les experts en cryptomonnaie ont accusé le propriétaire de l’échange cryptomonnaie en difficulté FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), d’avoir déclenché un retrait du stablecoin USDD du réseau Tron pour se venger de l’échange rival Binance, qui détient une grande partie du stablecoin.

Les allégations constituent le dernier rebondissement du conflit FTX-Binance, qui a commencé avec Binance qui aurait déclenché une course sur FTX en jetant 584 millions de dollars de son jeton natif FTT, après que les vues du propriétaire de FTX, SBF, sur la réglementation de la cryptomonnaie ont attisé la colère du PDG de Binance, Changpeng Zhao ( CZ).

Les experts de la crypto Twitter spéculent que le depeg de l’USDT, une baisse de 0,03 $ par rapport à la parité de 1 $, a été déclenché par une série de liquidations par la branche commerciale de SBF, Alameda Research. Cela a été suivi par la nouvelle que Justin Sun, le fondateur de Tron, est intervenu pour renflouer FTX afin de rétablir la parité de 1 $ de l’USDD.

Sun a annoncé plus tôt dans la journée que son équipe travaillait à sortir FTX de sa crise et à protéger les détenteurs de Tron (TRX), BitTorrent (BTT), Just (JST), Sun Token (SUN) et Huobi Token (HT) sur la bourse.

Guerre FTX contre Binance, tout ce que vous devez savoir

Une divergence d’opinion sur la réglementation de la cryptomonnaie entre deux PDG d’échange rivaux a entraîné une guerre à part entière entre Binance et FTX. Alors que Samuel Bankman-Fried a été critiqué pour sa position sur DeFi et sa décision d’orienter les régulateurs vers la finance décentralisée, CZ a été accusé d’être le cerveau derrière l’effondrement de FTT, le jeton natif de l’échange FTX.

Un échange amer sur Twitter entre les deux PDG a été suivi par la décision de gestion des risques de Binance de vendre pour 584 millions de dollars de jetons FTT sur le marché libre. Cela a entraîné un effondrement du jeton natif de FTX, le prix FTT passant de 22 $ à 2,74 $ en 48 heures.

La vente sur le marché libre a dévasté les détenteurs de FTT, dans le même temps, SBF a travaillé dur pour défendre le prix du jeton natif de FTX alors que la bourse le maintient dans son bilan. Alors que le prix du jeton FTT explosait, SBF a vendu plusieurs autres actifs détenus par son fonds de commerce Alameda Research pour racheter les jetons FTT et stabiliser le prix.

La stratégie de rachat a cependant échoué et la valeur de FTT a chuté de 90 % en moins d’une semaine. SBF a découvert que son passif dépassait désormais ses actifs et la bourse FTX faisait face à l’insolvabilité.

Alameda Research a court-circuité l’USDT pour revenir à Binance

Les analystes en chaîne surveillent désormais chaque mouvement effectué par Alameda Research de Samuel Bankman-Fried et la bourse FTX pour prédire les mouvements futurs du marché. HsakaTrades, un analyste crypto sur Twitter, estime que l’ensemble du marché de la crypto semble être à la portée d’Alameda.

Hsaka a identifié une transaction en chaîne dans laquelle Alameda a court-circuité l’USDT en trois étapes. Le fonds de commerce fournit des pièces en USD (USDC) sur Aave, emprunte Tether et l’échange contre USDC sur Curve.

La preuve en chaîne de cette transaction a été enregistrée sur Etherscan

Preuve du short USDT d’Alameda Research

Le développeur Web3 Jesse Hynes a accusé Alameda d’avoir court-circuité l’USDT dans une tactique visant à blesser Binance puisque l’échange rival détient 17,6 millions de Tether dans ses livres. Binance a divulgué ses soldes d’échange dans des portefeuilles chauds et froids :

BTC : 475 000

BNB : 58 millions

ETH : 4,8 millions

USDT : 17,6 milliards

BUSD : 21,7 milliards

USDC : 601 millions

Selon l’objectif de Hsaka Alameda, il ne s’agit pas de retirer l’USDT, mais de vendre le stablecoin après un resserrement et de réaliser des bénéfices par le biais de transactions algorithmiques. L’USDC d’une valeur de 250 000 $ a lancé le processus, une baisse du plus grand stablecoin générerait de la peur et les commerçants réagiraient, poussant les paires USDT plus haut.

L’expert explique le commerce et sa spéculation dans ce tweet :

alameda essayant d’initier un depeg usdt avec un tx visible onchain smol 250k qui générera de la peur les paires usdt commencent à monter

perps solusdt qui avaient été giga court-circuités squeeze

alameda possède beaucoup de sol

vendre après compression, l’usdt récupère, profit ? TOUTES SPÉCULATIONS. Je suis un loup désemparé https://t.co/tNoocbUnzO — Hsaka (@HsakaTrades) 10 novembre 2022

L’USDD souffre de la guerre de SBF pour récupérer les milliards perdus

Le réseau Tron de Justin Sun a un stablecoin USDD. Le stablecoin a subi un depeg, glissant de sa parité de 1 $ à 0,97 $ et suscitant l’inquiétude des commerçants de l’écosystème crypto. La baisse des prix a commencé avant l’annonce de Justin Sun d’élaborer un plan pour aider à renflouer l’échange FTX et protéger les détenteurs de jetons de l’écosystème Tron.

Le stablecoin de Tron échange actuellement des mains à 0,97 $ et a du mal à rétablir son ancrage. Justin Sun a émis l’hypothèse que l’USDD depeg est le résultat du déchargement d’Alameda Research en gros volumes. Le prix de l’USDD s’effondre sous la pression de vente et n’a pas atteint le niveau de 1 $ au cours des dernières 24 heures.

Tableau des prix USDD

Je pense qu’Alemeda vient probablement de vendre son USDD pour couvrir la liquidité de l’échange ftx. La piscine est actuellement de retour avec un rythme sain. pic.twitter.com/oSIzUNqE0Z – SE Justin Sun (@justinsuntron) 9 novembre 2022

L’annonce de Justin Sun pour s’attaquer à la crise de liquidité de FTX était dépourvue de détails. Depuis le tweet, l’USDD a varié entre 0,973 $ et 0,975 $. Cela amène les commerçants et les experts en crypto à se demander si l’USDD de Tron est une garantie dans la guerre des crypto-monnaies entre Binance et FTX.

Avis de non-responsabilité : Netcost-Security a contacté l’échange FTX pour obtenir une déclaration officielle sur les développements récents, mais il n’a pas encore reçu de réponse.