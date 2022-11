Le prix XLM se redresse après une vente massive aidée par le lancement de deux stablecoins sur Stellar | Cryptomonnaie

Stellar est en route vers un retracement haussier de 61,8 % à partir du support qu’il a respecté à 0,0796 $.

Stellar Development Foundation et GMO-Z.com Trust Company annoncent le lancement des stablecoins GYEN et ZUSD.

XLM ne perd pas de temps à récupérer les pertes subies cette semaine, mettant la résistance à 0,1200 $ à portée de main.

Ne pas casser et maintenir au-dessus de 0,1000 $ (obstacle immédiat) pourrait tuer prématurément l’élan haussier à 0,1200 $.

Le prix stellaire semble remonter de l’abîme après que des baisses massives et généralisées aient été observées sur le marché de la cryptomonnaie. Le jeton de transfert d’argent transfrontalier a marqué le support à 0,0796 $ avant de rebondir pour s’échanger légèrement au-dessus de 0,1000 $. Plus d’acheteurs rejoindront le marché si XLM se maintient au-dessus de ce niveau, ouvrant la voie à une autre jambe jusqu’à 0,1200 $.

Les stablecoins GYEN et ZUSD vivent sur Stellar

La Stellar Development Foundation s’est associée à GMO-Z.com Trust Company, Inc. pour apporter deux pièces stables, appelées GYEN et ZUSD, au réseau Stellar. GYEN est le premier stablecoin réglementé en yen japonais (JPY).

GMO Trust est basé à New York mais est une filiale de GMO Internet Group (GMO Group), un conglomérat Internet japonais. Avec ce nouveau développement, les utilisateurs effectueront des transactions quasi instantanées et rentables sur le réseau mondial de blockchain Stellar.

Les utilisateurs intéressés à en savoir plus sur GYEN et ZUSD peuvent visiter le compte Twitter de Stellar. Cependant, les pièces stables permettront des échanges d’actifs sans frais entre leurs versions de réseau Ethereum et Stellar.

Acheter des signaux de retour Récupération des prix stellaire

L’indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) envoie un signal d’achat sur le graphique de quatre heures alors que la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 12 jours (en bleu) passe au-dessus de l’EMA de 26 jours (en rouge). Un mouvement ultérieur du MACD vers la ligne moyenne (0,00) renforcera encore l’élan derrière le prix Stellar, rendant le mouvement prévu au-dessus de 0,1200 $ réalisable.

Graphique XLMUSD sur quatre heures

L’oscillateur stochastique valide la présence croissante des traders et leur influence sur le prix. Après être tombé dans la région de survente (en dessous de 30,00), cet indicateur a éclaté et est presque en train de franchir la zone neutre. Il pourrait traverser la région de surachat avant que le prix Stellar n’envisage une autre correction de tendance.

Un mouvement au-dessus et un maintien du support à 0,1000 $ augmenteront les chances de XLM de sauter au-dessus de 0,1200 $. D’un autre côté, un retracement vers le Fibonacci de 23,6 % à 0,8838 $ est possible, bien que cela aussi puisse être haussier à long terme, permettant aux haussiers de collecter plus de liquidités avant une nouvelle tentative de dépassement de 0,1200 $.