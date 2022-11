Le prix de Cosmos est presque à mi-chemin de la réduction des pertes dues à l’effondrement de FTX | Cryptomonnaie

L’action des prix Cosmos imprime un gain stupéfiant de 15% alors que la session américaine démarre.

L’action des prix ATOM fait face à un obstacle important alors qu’un double plafond se profile.

Attendez-vous à voir un résultat binaire vers la fin de la session américaine avec soit une autre étape plus élevée dans la reprise, soit un test du plus bas pour cette semaine.

L’action des prix de Cosmos (ATOM) a subi une forte correction de près de 35 % depuis mardi. Des titres comme Texas Chainsaw Massacre, IT ou Terrifier 2 viennent à l’esprit si l’effondrement doit être comparé à un genre de film. Cela correspond également à l’action des prix car les commerçants n’étaient pas chirurgicaux mais simplement hacher et hacher leurs positions à la porte.

L’action des prix ATOM voit les vautours ramasser les morceaux

L’action des prix de Cosmos brosse actuellement un tout autre tableau, différent de près de 180 degrés par rapport au récit de mardi et mercredi. Comme l’accord entre Binance et FTX a été annulé, en raison du départ de Binance, ce n’est qu’une question de temps avant que FTX trouve un autre bailleur de fonds ou dépose le bilan du chapitre 11. Dans l’attente de répercussions et d’éventuelles mesures de répression du FBI ou de la SEC contre FTX, les crypto-monnaies se redressent à tous les niveaux et approchent de niveaux importants.

L’action des prix ATOM est proche de 11,75 $ alors que la moyenne mobile simple sur 200 jours franchit le niveau de support S1 mensuel autour de cette zone. Il sera essentiel de surveiller si les traders peuvent pousser au-delà de ce niveau et même opter pour une clôture quotidienne. Cela indiquerait que la reprise est bien soutenue, et vendredi, la moyenne mobile simple sur 55 jours est la suivante à prendre, clôturant peut-être cette semaine sans changement.

Graphique quotidien ATOM/USD

En revenant à ce niveau susmentionné près de 11,75 $, le risque d’un rejet ferme se profile. Les traders seront à nouveau alignés pour accélérer volontiers l’action des prix Cosmos à ce niveau, avec leurs arrêts placés en toute sécurité plus haut. Cette pression de vente pourrait facilement pousser l’action des prix dans le sol et tester 9,29 $, le plus bas de mercredi, avant de chercher à tester 7,82 $ à la baisse d’ici vendredi.