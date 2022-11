L’action des prix d’AVAX rebondit alors que le chat sort du sac lors de la prise de contrôle de FTX par Binance | Cryptomonnaie

L’action des prix d’avalanche bondit de plus de 8% au cours de la séance de négociation européenne.

L’action des prix AVAX voit l’achat alors que le RSI rebondit sur la barrière de survente.

Attendez-vous à une certaine reprise, mais pas complète, car la crypto doit d’abord repolir son image.

L’action sur les prix de l’avalanche (AVAX) a été battue ces deux derniers jours de bourse et a été renversée contre la toile à la clôture américaine mercredi. Les risques et le sentiment négatif qui suivent la farce de la prise de contrôle annoncée de FTX par Binance, puis le retour en arrière qui a suivi, auront à nouveau attiré l’attention du Congrès américain et de la SEC. Attendez-vous à une autre vague de répressions réglementaires et peut-être à une enquête du FBI sur FTX alors que les événements se déroulent davantage dans les semaines à venir.

Le prix AVAX a augmenté, mais limité

L’action des prix d’avalanche est prête à faire au moins une certaine reprise, car les traders ramassent la pièce près de 12 $ alors qu’un nouveau creux de 2022 a été imprimé du jour au lendemain. La reprise actuelle de 9% lors de la session européenne semble tentante d’être à l’écart. Les traders intelligents vont plutôt anticiper et ne trader le rallye qu’à court terme. La saga entre Binance et FTX aura attiré l’attention de Washington et de plusieurs agences de surveillance.

Le prix d’AVAX sera donc confronté à un appel plus fort et plus dur pour plus de réglementations aux États-Unis puisque cette crise des relations publiques survient quelques mois seulement après l’effondrement du stablecoin LUNA. La reprise est possible vers 16 $, le niveau de support mensuel S1 devenant maintenant une résistance. Si elle cède, la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours proche de 17 $ sera la clé car elle agira comme un plafond de prix et un niveau d’entrée pour les baissiers.

Graphique journalier AVAX/USD

À première vue, l’action des prix d’AVAX a déjà des difficultés à poursuivre sa reprise. Le niveau de 14,56 $, qui porte les creux d’octobre, offre déjà une certaine résistance et un recul contre les traders qui se négocient plus haut. Le risque avec les chiffres de l’inflation américaine plus tard dans la journée pourrait être que l’inflation reste élevée et que l’action des prix se tourne vers le sud pour tester le plus bas de l’année à 12,06 $, avec une pause et une baisse vers 10,53 $ au niveau de support mensuel S3.