L’IPC américain est inférieur aux attentes à 7,7 %, cela déclenchera-t-il un rallye de reprise pour les cryptos ? | Cryptomonnaie

L’indice des prix à la consommation (IPC) a été un sujet de préoccupation non seulement pour le marché boursier américain, mais aussi pour le marché de la cryptomonnaie. Bien que le taux d’inflation ait diminué d’un mois à l’autre, il est encore loin de l’objectif de la Réserve fédérale depuis mars 2021.

Le Bureau américain des statistiques du travail (BLS) a publié l’IPC d’octobre, le chiffre indiquant une légère différence par rapport aux 8,2 % de septembre. Les investisseurs s’attendaient déjà à ce que l’IPC soit à 7,9%, ce qui pourrait potentiellement conduire à une autre hausse de 75 points de base suivie d’un pivot de la position de la Réserve fédérale de hawkish à dovish.

Indice des prix à la consommation aux États-Unis

Mike Feroli, l’économiste en chef des États-Unis chez JP Morgan, dans un aperçu de ZeroHedge, avait donné certains objectifs pour le marché boursier avant la publication de l’IPC. Feroli ajoute que si le taux d’inflation devait osciller autour de 8,1% à 8,3%, les marchés boursiers devraient baisser de 2 à 3%.

Alors que si le taux était inférieur à 8 % ou à 7,9 %, les marchés boursiers resteraient pratiquement inchangés. Tout ce qui est en dessous de 7,9 % serait une question de réjouissance et les marchés boursiers devraient réagir positivement. Maintenant que l’IPC se situe à 7,7 %, les marchés réagissent en conséquence.

Cependant, la Réserve fédérale est toujours résolue à ramener le taux d’inflation à 2 % à long terme. La Fed vise cela depuis mars 2021, lorsque la hausse au-dessus de 2 % a commencé pour la première fois. Commentant la même chose, le président de la Federal Reserve Bank de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré:

« La Fed ne peut pas laisser l’inflation s’envenimer et les attentes augmenter. Si l’on recule par crainte d’un retournement, l’inflation revient encore plus forte et demande encore plus de retenue. C’est pourquoi la Fed n’attend pas que les choses se règlent à leur rythme. »