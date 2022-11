L’action des prix d’Ethereum se redresse bien que les traders ne soient pas encore tirés d’affaire | Cryptomonnaie

L’action des prix d’Ethereum rebondit de plus de 7% jeudi matin après la confirmation formelle que Binance retire son offre publique d’achat.

L’action sur les prix des ETH a un potentiel de hausse supplémentaire et pourrait imprimer des gains de 13% en cours de journée.

Attendez-vous à un risque à un niveau technique pivot qui pourrait déclencher un rebond de chat mort.

L’action des prix d’Ethereum (ETH) se redresse ce matin alors que les traders achètent la baisse. Le marqueur à 1 100 $ étant atteint du jour au lendemain, les acheteurs ajoutent Ethereum dans leurs portefeuilles dans la zone de prix la plus basse en 2022. Ajoutez à cela le fait que l’indice de force relative (RSI) a atteint la barrière de survente mercredi, les traders devraient garder une proximité œil sur 1 234 $ car cela pourrait plafonner l’action des prix et créer un rebond de chat mort.

L’action des prix des ETH se redresse mais n’est pas entièrement déclarée saine

L’action sur les prix d’Ethereum a rejoint les autres principales paires de crypto-monnaies dans le massacre qui a suivi à la suite de l’intention de Binance de prendre le contrôle de l’échange de crypto FTX, très éprouvé. L’effondrement de mardi a été causé par le fait juridique que la lettre d’intention n’était pas contraignante et a donc donné à Binance une carte sans prison pour se retirer de l’accord à tout moment. Presque exactement 24 heures plus tard, il l’a fait, car il a déclaré que le jus ne valait pas la peine d’être pressé. Cela a déclenché une nouvelle baisse de 17 % du prix des ETH.

L’action des prix des ETH s’est redressée ce matin, car la zone où l’action des prix réside actuellement se situe dans la fourchette inférieure de 2022. Les traders sont impatients de faire partie du marché ici pour acheter à prix réduit, ce qui pourrait faire remonter l’action des prix. vers 1 243 $. Ce niveau croise le plus bas du 1er février 2021 et la ligne de tendance descendante rouge de septembre.

Le risque à portée de main ici est que les traders testent ce niveau de 1 243 $ et ne parviennent pas à briser sa double résistance. Les traders utiliseraient le niveau comme niveau d’entrée et repousseraient l’action des prix à la baisse, ce qui en ferait un rebond de chat mort. En fin de compte, le plus bas de mercredi serait testé près de 1 073 $, et l’ETH pourrait voir une jambe plus petite baisser vers 1 014 $, ce qui est un niveau clé depuis le 15 juin.

Graphique journalier ETH/USD

