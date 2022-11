Il est temps d’acheter Crypto après la capitulation ? | Cryptomonnaie

Image du marché

Bitcoin a réécrit jeudi matin son plus bas niveau sur deux ans à près de 15 550 $, perdant plus de 27 % par rapport aux sommets locaux de samedi. CoinMarketCap estime la capitalisation totale du marché de la cryptomonnaie à 839 milliards, en baisse de 6,7 % par rapport aux niveaux d’il y a 24 heures et de 21 % en dessous des pics de samedi.

Ethereum est maintenant un tiers moins cher que les niveaux de la fin de la semaine dernière, et sa vente a commencé sensiblement à partir de la moyenne mobile de 200 jours, qui avait auparavant servi de résistance en avril. Près de la barre des 1070 $, on note un renforcement notable des achats, comme en juillet.

Le marché de la cryptomonnaie est maintenant dans une phase de liquidation panique, se produisant au milieu d’un raid sur les crypto-monnaies, qui peut être comparé à la course bancaire au début du 20e siècle. La différence fondamentale est que la banque était déjà une activité établie à l’époque, même si la réglementation en était à ses balbutiements. La crise actuelle pourrait être le catalyseur de la réglementation cryptomonnaie.

Si nous regardons la situation du point de vue d’un spéculateur du marché, nous sommes en train de capituler. De tels moments précèdent souvent des inversions à long terme. Mais il convient de se rendre compte que malgré le rebond de 5 % de Bitcoin depuis le début de la journée et la hausse à deux chiffres des pertes d’hier, la vente n’est peut-être pas encore terminée.

À notre avis, le marché de la cryptomonnaie est maintenant dans la même phase qu’à la fin de 2018, lorsque l’essentiel de la baisse était derrière lui, mais le meilleur moment d’achat spéculatif était encore dans un an.

Contexte de l’actualité

Le glissement latéral prolongé de près de 5 mois a détendu les acteurs du marché. La forte baisse des actifs cryptomonnaies a pris les commerçants par surprise. Les investisseurs ont été contraints de vendre des crypto-monnaies pour couvrir les pertes sur les prêts garantis contre eux en raison d’appels de marge. La bourse FTX elle-même, avec Alameda, a peut-être également vendu des actifs.

La baisse la plus importante dans le top 100 des crypto-monnaies a été Solana, qui s’est effondrée de 49 %, l’un des plus grands détenteurs de SOL étant Alameda Research, la société d’investissement du directeur de l’échange FTX, Sam Bankman-Fried.

Le PDG de Marathon Digital, Fred Thiel, a déclaré que sa société minière était la deuxième plus grande entreprise publique au monde (11 300 BTC) en termes de bitcoins stockés, grâce à sa rétention de BTC extraits. MicroStrategy reste le leader, avec environ 130 000 BTC stockés dans ses portefeuilles.

Selon une enquête de Nickel Digital Asset Management, 92% des investisseurs professionnels sont optimistes quant aux perspectives du marché des crypto-monnaies, malgré son déclin.