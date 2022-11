Trois altcoins à éviter après l’implosion de FTX : Solana (SOL), Lido DAO (LDO) et Render (RNDR) | Cryptomonnaie

Le prix de Solana a chuté de 60% suite à la controverse d’Alameda portant l’altcoin à 16,9 $.

Le prix du Lido DAO a réussi à se redresser de 14 % au cours des dernières 24 heures, mais a besoin de signaux haussiers plus forts pour amorcer la reprise.

Le prix de Render Token a perdu toute sa croissance par rapport à octobre au cours des trois derniers jours, mais a réussi à rester au-dessus du niveau de support critique.

Le prix de Solana, ainsi que les autres jetons Lido et Render, ont ressenti le poids de l’effondrement de l’échange FTX. Au cours des derniers jours, la trajectoire des trois est passée de légèrement haussière à extrêmement baissière, entraînant des baisses de près de 60 %.

Prix ​​Solana presque en chute libre

Le prix de Solana a subi le plus de dégâts après FTT car il s’agissait de l’un des plus gros investissements d’Alameda Research. Alameda est un fonds d’investissement crypto qui fait partie de l’empire du propriétaire de FTX Samuel Bankman-Fried et a également souffert des retombées de FTX. Le prix du SOL est passé de 36,9 $ à 14,4 $ en l’espace de 72 heures. Cette baisse de 60,78 % s’est presque étendue à 12,1 $, là où se situe le support critique.

À l’heure actuelle, la crypto-monnaie amorce une reprise avec le reste du marché, en hausse de 20,38 % au cours des xx dernières heures. Malgré ce pic de pression d’achat, SOL est loin de sa prochaine résistance critique à 23,2 $.

Graphique SOLUSD sur 1 jour

Cependant, si la reprise perd de son élan et que SOL retombe, l’altcoin pourrait tester ou potentiellement même tomber au-dessus du niveau de support de 21 mois à 12,1 $.

Le prix du Lido DAO envisage une reprise

Le prix du Lido DAO a baissé de 45,26%, invalidant toute la croissance observée par l’altcoin en près de quatre mois. Se négociant à 1,04 $, le jeton, contrairement aux autres crypto-monnaies, se tient loin de sa ligne de support de 0,66 $. À la hausse, la première ligne de défense avant le crash s’élève à 1,23 $, ce qui devrait fournir une résistance à tout effort de récupération.

Graphique LDOUSD sur 1 jour

D’un autre côté, si le marché au sens large baisse à nouveau, prendre Lido DAO avec lui à 0,66 $ pourrait bien devenir sa prochaine zone d’inversion.

Le prix du jeton de rendu est toujours en consolidation

Le prix du Render Token a connu un mois plutôt spectaculaire à partir de la mi-octobre, lorsque l’altcoin a augmenté de 119,33 %. Cependant, le rêve des investisseurs de récupérer 1 $ a été écrasé après la chute de 53 % au cours des trois derniers jours. Plus récemment, la fortune de Render a quelque peu changé après avoir affiché une reprise de 18,46 % le 10 novembre. Maintenant, le RNDR approche de sa résistance critique à 0,63 $.

RNDRUSD graphique sur 1 jour

Même si le sentiment général du marché redevient baissier, le RNDR devrait voir un nouveau test de 0,32 $, là où se trouve le support critique. Quoi qu’il en soit, les investisseurs devraient maintenir une perspective positive puisque l’altcoin se consolide toujours techniquement dans les mêmes niveaux de résistance (0,80 $) et de support (0,32 $) qu’il est depuis juin.