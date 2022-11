« Twitter fera beaucoup de choses stupides » dans les mois à venir : Elon Musk | Cryptomonnaie

Le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, a demandé à ses abonnés de se préparer à « beaucoup de choses stupides dans [the] mois à venir » sur sa plateforme de médias sociaux nouvellement acquise.

Le PDG de Tesla, désormais unique directeur de Twitter, a déjà apporté une série de modifications à la plate-forme depuis qu’il a repris l’entreprise le 27 octobre, et s’est maintenant engagé à poursuivre le travail au cours des prochains mois, déclarant :

« Veuillez noter que Twitter fera beaucoup de choses stupides dans les mois à venir. Nous garderons ce qui fonctionne et changerons ce qui ne fonctionne pas », a-t-il écrit dans un message sur Twitter le 9 novembre.

Depuis qu’il a repris Twitter, Musk a déjà mis en œuvre plusieurs changements sur la plate-forme, y compris un modèle d’abonnement mensuel de 8 $ lancé le 9 novembre qui permet aux utilisateurs d’obtenir une coche bleue vérifiée, ce qui leur accorde une priorité plus élevée dans les tweets et les réponses que les utilisateurs et fonctionnalités non vérifiés. moins de publicités.

D’autres changements apportés à la plate-forme incluent l’octroi de suspensions permanentes pour les poignées qui se livrent à l’usurpation d’identité sans spécifier de «parodie», la perte temporaire de la coche vérifiée lorsqu’un changement de nom se produit et son projet de désinformation basé sur la communauté étant renommé de Birdwatch à Community Notes, tandis que certains les utilisateurs ont signalé un nouvel onglet d’achat sur la plateforme.

Lors d’une session de questions-réponses sur Twitter Spaces qui s’est tenue le 9 novembre, on a demandé à Musk ce qu’il pensait des publicités Twitter, auxquelles Musk a répondu : « Nous sommes terribles en matière de pertinence », avant d’ajouter :

L’une des façons dont nous allons résoudre ce problème consiste à intégrer des publicités dans les tweets recommandés.

Musk a également suggéré dans un tweet du 9 novembre que le label « officiel » serait supprimé après le lancement de Twitter blue, avant qu’un employé de Twitter ne précise que le label officiel ne serait attribué qu’aux entités gouvernementales et commerciales à ce stade, ajoutant dans un tweeter plus tard :

Il n’y a plus de vaches sacrées dans les produits sur Twitter. Elon est prêt à essayer beaucoup de choses – beaucoup échoueront, certains réussiront. L’objectif est de trouver la bonne combinaison de changements réussis pour assurer la santé et la croissance à long terme de l’entreprise.

Musk a également proposé des changements tels que l’ajout de texte long aux tweets, l’amélioration de la fonction de recherche, la formation d’un conseil de modération de contenu, le retour de vidéos courtes comme Vines, l’ajout de messages directs payants permettant aux utilisateurs d’envoyer des messages privés à des utilisateurs de haut niveau. , et espère finalement transformer l’application en une « application polyvalente ».

Il est également entendu que la société a déposé des documents d’enregistrement auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor, ce qui lui permettrait de traiter les paiements.

Musk a décrit dans les Twitter Spaces Q&A une vision de Twitter permettant aux comptes bancaires des utilisateurs d’être connectés à leur profil, avant d’envisager de faciliter d’autres types de transferts et d’incorporer des cartes de débit.

Lors de la finalisation de l’accord d’acquisition de Twitter, Musk a également apporté des changements à l’entreprise, notamment le licenciement de la haute direction, l’expulsion du conseil d’administration et la privatisation de l’entreprise, et aurait licencié jusqu’à 50% de la main-d’œuvre de l’entreprise.