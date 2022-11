Voici comment le prix du XRP évoluera après une chute de près de 40 % | Cryptomonnaie

Le prix XRP rebondit sur le niveau de support de 0,328 $ après une chute de 38 %.

Si le jeton de remise parvient à rester au-dessus de ce niveau, les investisseurs peuvent s’attendre à un rebond de récupération de 12 %.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,288 $ invalidera cette perspective haussière et déclenchera une nouvelle baisse pour Ripple.

Le prix XRP montre une perspective baissière claire, et la même chose peut être observée sur le marché plus large après l’effondrement de FTX. Quoi qu’il en soit, la frénésie de vente semble s’être arrêtée après un nouveau départ de la séance de négociation asiatique le 10 novembre. Par conséquent, les commerçants patients ont la possibilité de scalper les marchés alors qu’un rebond de la reprise commence à se dessiner.

Le prix XRP montre un espoir à court terme

Le prix du XRP a perdu 38 % depuis le 5 novembre alors qu’il s’effondrait d’un sommet local de 0,510 $ et créait un creux local à 0,316 $ quatre jours plus tard. Cette baisse a cependant réussi à produire un chandelier quotidien au-dessus du point de contrôle (POC) à 0,328 $, qui est le niveau de volume échangé le plus élevé depuis le 28 mars.

Cette évolution indique qu’il existe des acheteurs intéressés qui pourraient intervenir et déclencher une montée en puissance. De plus, le jeu de réversion moyen pourrait également se jouer, faisant grimper le prix du XRP de 12 % dans la zone de résistance immédiate, passant de 0,382 $ à 0,392 $.

Bien que les traders intéressés puissent prendre ce petit cuir chevelu, ils doivent être conscients que ce commerce pourrait générer des rendements élevés, en particulier si le prix XRP peut transformer 0,392 $ en un niveau de support. Dans un tel cas, Ripple pourrait envisager un nouveau test de l’obstacle de 0,448 $, portant le gain total de 12 % à 30 %.

XRPUSDT graphique sur 1 jour

Bien que le scénario haussier expliqué ci-dessus soit logique, il ne fonctionnerait pas si les investisseurs particuliers ou paniqués continuaient à vendre. Par conséquent, les traders doivent être prudents avec le prix XRP, surtout s’il produit un chandelier quotidien proche de 0,288 $. Cette évolution invalidera la thèse haussière et déclenchera une nouvelle correction à 0,253 $.