La plate-forme d’échange DeFi dYdX place Solana en mode « fermeture uniquement » | Cryptomonnaie

Cette décision intervient après que Solana a chuté de 40% en 24 heures en raison de son lien avec l’empire assiégé Sam Bankman-Fried.

L’échange décentralisé dYdX a placé les transactions Solana en mode « fermeture uniquement », ce qui indique que les utilisateurs ne pourront fermer que leurs positions sur l’échange perpétuel et non en ouvrir de nouvelles.

dYdX a cité la «volatilité du marché» comme raison de sa décision. Le jeton SOL de Solana est tombé précipitamment aujourd’hui à la nouvelle que FTX, un échange cryptomonnaie qui détient une participation majeure dans Solana, est devenu insolvable. SOL est actuellement au prix de 14,10 $, en baisse de 40 % par rapport à 24 $ il y a un jour.

En raison de la volatilité extrême du marché, SOL-USD sera mis en clôture uniquement. Aucun nouveau poste ne peut être ouvert pour le moment. — dYdX (@dYdX) 9 novembre 2022

dYdX est une bourse décentralisée « hybride » qui utilise du code – plutôt qu’un intermédiaire central – pour faciliter la plupart de ses opérations. La plate-forme a facilité 3 milliards de dollars de transactions au cours des dernières 24 heures, ce qui en fait la plus grande bourse DeFi en volume de transactions quotidiennes selon CoinMarketCap.

Les échanges décentralisés existent en réponse aux plateformes de trading centralisées comme FTX qui prennent la garde complète des fonds des utilisateurs – une pratique qui est considérée par certains comme un anathème aux objectifs fondateurs de la crypto autour de l’auto-souveraineté et de la non-confiance.

Bien que dYdX continue à autoriser les utilisateurs à fermer leurs positions, l’annonce qu’elle bloquerait certains types de transactions – même pour protéger les utilisateurs – a conduit à des attaques de la part de certains qui pensent qu’une plate-forme « décentralisée » ne devrait pas être en mesure de restreindre l’activité des utilisateurs.

C’est ridicule, est-ce votre définition de la décentralisation… c’est très centralisé si vous pouvez prendre cette décision sans vote communautaire – CryptoFi (,) (@cryptoFi_Ent) 9 novembre 2022

dYdX n’est pas la seule plateforme de trading qui a restreint les transactions de Solana en raison de la forte volatilité de la journée et de la chute des prix. L’échange centralisé Crypto.com a interrompu les dépôts de pièces stables basés sur Solana et se retire plus tôt dans la journée, et l’échange OKX a annoncé qu’il supprimerait les contrats à terme de Solana et cesserait de répertorier de nouvelles options.

dYdX n’a ​​pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de CoinDesk.