Prédiction des prix des crypto-monnaies : Ethereum, Chainlink et Bitcoin – American Wrap 09 novembre | Cryptomonnaie

Principales crypto-monnaies sous pression, BTC/USD sous 17 000 $

Les principales crypto-monnaies sont restées en détresse dans tous les domaines mercredi, pesées au milieu des craintes concernant l’accord FTX-Binance. Par rapport au dollar américain, Ethereum et Ripple sont en baisse de plus de 20 %, et Bitcoin a perdu 8 % par rapport à son homologue américain, au moment de la rédaction.

Bitcoin prolonge sa forte chute alors que l’incertitude grandit

Le bitcoin prolonge sa chute abrupte jusqu’au deuxième jour, avec une baisse de plus de 7 % au début de la session américaine mercredi, après la baisse de 9,5 % de mardi (la plus grande perte sur une journée depuis le 13 septembre). Les cryptos subissent une pression accrue pour le deuxième jour, alors que les craintes concernant la santé financière de la grande bourse FTX grandissent, malgré les plans d’un accord de sauvetage du plus grand rival Binance, qui a signé un accord non contraignant pour acheter l’unité non américaine de FTX pour aider à couvrir une liquidité craquement de l’échange rival.

Chainlink annonce un jalonnement en décembre alors que la tendance à la hausse des prix LINK se défait

Le prix Chainlink n’a pas encore échappé à la pression de vente qui traverse le marché de la cryptomonnaie. Le jeton d’alimentation du prix oracle a chuté après avoir rencontré une résistance à environ 9,50 $. Bien qu’un support provisoire à 8,00 $ ait pu absorber la pression de vente, l’ensemble du marché de la cryptomonnaie a généralement subi des pertes émanant d’un retrait bancaire sur l’échange FTX.