Dogecoin s’effondre à la manière d’un centime d’Eiffel alors que les baleines envisagent d’abandonner le navire | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin a perdu 50% de sa valeur marchande en novembre.

Les mesures en chaîne suggèrent que les baleines perdent confiance dans le stockage de la fameuse pièce de monnaie.

L’invalidation de la thèse baissière est une brèche au-dessus de 0,103 $.

Le prix du Dogecoin a connu une baisse dévastatrice au cours de la deuxième semaine de négociation de novembre. Un événement de balayage des creux pourrait être en cours si les traders se présentent plus tard. Des niveaux clés ont été définis pour déterminer le prochain mouvement potentiel de DOGE.

Le prix du Dogecoin chute violemment

Le prix du Dogecoin a connu des jours meilleurs, car la célèbre pièce de monnaie a baissé de 50 % au cours du mois. Le 8 novembre, lors des élections américaines de mi-mandat, le DOGE a chuté de 30 % en chute libre. La baisse à la penny-from-Eiffel montre des signaux optimistes suggérant que DOGE pourrait se redresser; cependant, les mesures en chaîne plaident en faveur d’un scénario différent en jeu.

Le prix Dogecoin est actuellement vendu aux enchères à 0,081 $. La baisse montre relativement moins de volume que le précédent rallye de la tendance haussière. L’indice de force relative (RSI) revient aux derniers niveaux de support après avoir franchi des conditions extrêmement surachetées lors du rallye de 160% fin octobre.

DOGE/USDT Graphique sur 1 jour

Pourtant, les signaux les plus préoccupants sont aussi l’un des plus subtils. Le plus bas de la bougie la plus forte de la récente tendance haussière a été dépassé. Sur la base d’une analyse technique classique, la tendance haussière de DOGE est désormais menacée en raison de la rupture.

Les mesures en chaîne renforcent l’idée que la disparition de DOGE est loin d’être terminée. Le nombre de transactions de baleines de Santiment> 1M montre une augmentation significative du mouvement. L’indicateur peut suggérer que les investisseurs DOGE à forte capitalisation ne sont plus intéressés par le hodling, la célèbre pièce de monnaie. Par ailleurs, ils pourraient se préparer à prendre des bénéfices lors d’un rallye à contre-tendance dans les semaines à venir.

Nombre de transactions Santiment’s Whale > Indicateur 1M

Compte tenu de ces facteurs, DOGE pourrait être dû à plus de douleur dans les prochains jours. Les traders peuvent envisager de pratiquer des techniques de gestion des risques plus saines car le marché pourrait être soumis à une volatilité accrue. Les prochains objectifs baissiers se situent à 0,06 $ et potentiellement les plus bas de l’été à 0,049 $.

L’invalidation de la thèse baissière est une brèche au-dessus des niveaux de liquidité de 0,103 $. Si le niveau est franchi, DOGE pourrait rediriger vers le nord à court terme et remonter jusqu’à 0,12 $. Une telle décision entraînerait une augmentation de 55 % par rapport au prix actuel du Dogecoin.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de DOGE, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security