Principales crypto-monnaies sous pression, BTC/USD sous 17 000 $ | Cryptomonnaie

Les principales crypto-monnaies sont restées en détresse dans tous les domaines mercredi, pesées au milieu des craintes concernant l’accord FTX-Binance.

Par rapport au dollar américain, Ethereum et Ripple sont en baisse de plus de 20 %, et Bitcoin a perdu 8 % par rapport à son homologue américain, au moment de la rédaction.

Depuis la mi-septembre, le BTC/USD a affiché une phase de non-réponse, enfermée entre le dessous de 20 000 $ et le support venant de 18 099 $. Cette semaine, néanmoins, les vendeurs ont repris conscience, atteignant des creux rafraîchissants de 16 835 $, des niveaux jamais vus depuis fin novembre 2020. Bien sûr, techniquement, cela plaira aux vendeurs en petits groupes, conformément à la tendance baissière dominante. La crypto majeure a atteint un sommet historique à 69 000 $ en novembre 2021 et a ensuite façonné une série de bas/hauts plus bas, reflétant une baisse monstrueuse de 75 %.

J’ai du mal à croire que quiconque ne serait pas d’accord sur le fait qu’il s’agit d’un marché baissier et que les scénarios d’achat en baisse sont (ou devraient être) écartés pour le moment. Corroborant davantage le biais à la baisse, le prix se négocie confortablement sous sa moyenne mobile simple sur 200 jours à 23 647 $ depuis le début de cette année.

Avec un support dégagé à 18 099 $, le fanion baissier ([formed in May] tiré entre 25 338 $ et 31 418 $) l’objectif de profit du modèle (orange) attire l’attention à 15 523 $. Fait intéressant, entre la mi-juin et la mi-août, nous avons également accueilli un modèle de drapeau baissier (étendu entre 17,567 $ et 21 711 $), qui identifie un objectif de profit modèle (vert) aussi loin au sud que 7 674 $. Pris en sandwich entre ces deux niveaux susmentionnés, les études de graphique attirent également l’attention sur une projection de 100 % à 12 307 $ : une formation haussière AB=CD.

Compte tenu de la nette tendance à la baisse, des signaux de tendance baissière évidents et de la tendance dominante à la baisse cette semaine à des creux pluriannuels, il s’agit probablement d’un marché sur lequel les vendeurs continueront d’avoir le dessus jusqu’à 15 523 $.