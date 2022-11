Bitcoin prolonge sa forte chute alors que l’incertitude grandit | Cryptomonnaie

Le bitcoin prolonge sa chute abrupte jusqu’au deuxième jour, avec une baisse de plus de 7 % au début de la session américaine mercredi, après la baisse de 9,5 % de mardi (la plus grande perte sur une journée depuis le 13 septembre).

Les cryptos subissent une pression accrue pour le deuxième jour, alors que les craintes concernant la santé financière de la grande bourse FTX grandissent, malgré les plans d’un accord de sauvetage du plus grand rival Binance, qui a signé un accord non contraignant pour acheter l’unité non américaine de FTX pour aider à couvrir une liquidité craquement de l’échange rival.

L’incertitude reste élevée et pourrait entraîner de nouvelles pertes, car les deux parties n’ont jusqu’à présent pas divulgué les termes de leur accord et une situation peu claire quant à savoir si elles procéderont à un accord.

Bitcoin est tombé au plus bas en deux ans, avec une rupture d’une base de plusieurs mois dans la zone 18600 (renforcée par Fibo 76,4% de la plus grande avance 3317/68911) ajoutant aux perspectives négatives.

Une cassure ferme ici risquerait d’accélérer vers 12633 (100MMA) et de démasquer le niveau psychologique de 10000.

Des études baissières quotidiennes et hebdomadaires soutiennent l’action, les baissiers devraient rester fermement en jeu à moins qu’un changement substantiel des fondamentaux ne se produise.

Rés : 18798 ; 20000 ; 21287 ; 25194

Sup : 16843 ; 13828 ; 13207 ; 12633