L’histoire de Bankman-Fried, le crypto milliardaire qui a perdu 94% de son argent en une journée

En 24 heures, les actifs du jeune entrepreneur sont passés de 16 milliards de dollars à environ 1 milliard de dollars.

Pourtant c’est un record. Selon Bloomberg, Sam Bankman-Fried est l’homme qui a enregistré la plus forte baisse en pourcentage des actifs d’un milliardaire de l’histoire. De 16 milliards de dollars à 1 milliard de dollars. 94 % d’actifs en moins. Les origines de cet effondrement vertical sont peut-être encore plus intéressantes que son histoire personnelle, étant donné qu’elles racontent l’un des tremblements de terre les plus importants du monde des crypto-monnaies.

Né en 1992, fils de deux professeurs de l’université de Stanford en Californie, Sam Bankman-Fried est également connu dans le monde de la cryptomonnaie par ses initiales : SBF. En 2019, il a lancé FTX, un échange de crypto-monnaie. En bref, un échange est une plate-forme sur laquelle vous pouvez acheter, stocker et même échanger des crypto-monnaies. FTX était le centre de la fortune de Bankman-Fried mais au cours des dernières heures, la plate-forme a menacé de disparaître et a maintenant un accord pour être rachetée par une société rivale.

Que se passe-t-il sur le marché de la crypto-monnaie

Le marché de la crypto n’a pas très bien fonctionné au cours de la dernière année. Le 5 novembre, un Bitcoin pouvait s’échanger plus de 53 000 euros, il en vaut désormais moins de 17 000. Le 2 novembre, la plateforme Coindesk a publié un article exposant plusieurs doutes sur les états financiers d’Alameda Resarch, une société anciennement dirigée par Sam Bankman-Fried.

Selon Coinbase, Alameda Resarch avait une dette de 8 milliards de dollars qui était principalement garantie par les jetons (fractions de la valeur totale) de la plateforme FTX. L’article a suscité les rêves des utilisateurs qui ont utilisé FTX pour leurs échanges et ils doivent donc se retirer de la plate-forme, retirant effectivement leurs investissements.

Au début, la plateforme était en mesure de garantir la liquidité, mais lorsque les retraits ont augmenté, les problèmes ont également commencé. Les jetons FTX, appelés Ftt, ont commencé à se dévaluer, perdant 85 % de leur valeur. La situation était si grave qu’elle impliquait également d’autres crypto-monnaies, dont les deux plus solides : BitCoin et Ethereum. Binance, une plateforme concurrente dirigée par Changpeng Zhao, a alors annoncé un accord d’achat avec FTX : « Ftx nous a demandé de l’aide, compte tenu de l’importante crise de liquidité ».

Aucun acte de gentillesse. La crise du FTX était si intense qu’elle risquait de détruire l’ensemble du marché, comme l’a expliqué Stefano Bargiacchi du cabinet de conseil en investissement Directa à Sole 24 Ore : « Dans cette histoire, il faut dire que Changpeng Zhao a mis en place une stratégie qui a permis de limiter les dégâts à l’industrie, mais il est peut-être trop tard ».