Le bitcoin est tombé en dessous de 18 000 $ – Et ensuite ? | Cryptomonnaie

Alameda Research a montré d’éventuels problèmes de liquidité, ce qui a incité CZ, le PDG de Binance, à vendre sa participation dans FTX pour quelques centaines de millions de dollars. Cela a provoqué une vente massive sur FTX (jeton FTT) et sur l’ensemble du marché de la cryptomonnaie.

Cet événement a envoyé Bitcoin à un nouveau plus bas de 17 000 $, un peu en dessous de son support de juin de 17 600 $. Alors que beaucoup paniquent compte tenu de la situation actuelle, certains indicateurs pointent vers le fait que le fond pourrait être proche.

Analyse technique Bitcoin

Bitcoin se négocie bien en dessous de son niveau record (ATH) de 2018 de 20 000 $. Le différend entre Binance et FTX a fait plonger les marchés et anéanti 200 milliards de dollars de valorisations en seulement deux jours. La formation actuelle du triangle suggère que Bitcoin pourrait descendre encore plus bas à environ 14 000 $.

Il y avait auparavant deux divergences qui empêchaient Bitcoin de baisser davantage, tandis qu’une troisième divergence est en préparation. Lorsque Bitcoin crée un nouveau creux et qu’une divergence est créée, il pourrait s’agir du fond local à partir duquel Bitcoin pourrait remonter au-dessus de 20 000 $.

La pression vendeuse sur le support est énorme et elle ne tiendra probablement pas. Cependant, cela n’indique pas que c’est la fin de la cryptomonnaie. Bitcoin, ainsi que l’ensemble du marché de la cryptomonnaie, est actuellement considérablement survendu, ce qui pourrait bientôt apporter un soulagement. Mais avant que cela ne se produise, Bitcoin peut encore tomber à environ 14 000 $ avant de décoller.

Bitcoin est en baisse de 75%, et il pourrait être en baisse de 80% s’il tombe sur le support mentionné. C’est historiquement le meilleur moment pour acheter du Bitcoin. Il a également chuté d’environ 80 % en 2018 et 2014. Cependant, il ne s’agit pas que de pourcentages. La durée du marché baissier est également importante, comme le montre le tweet de Bitcoin Archive.

Le dernier marché baissier a duré environ un an, tandis que l’actuel dure également environ un an. Bitcoin pourrait encore continuer à baisser, mais cela indique clairement que le fond est peut-être proche. La Fed prévoit également de ralentir les hausses de taux, ce qui pourrait aider les actifs à risque comme Bitcoin à obtenir un soulagement.

Il s’agit d’un moment historique pour Bitcoin, car il s’agit de l’un des déclins les plus difficiles et les plus longs du marché. Près de 1 000 milliards de dollars de la capitalisation boursière de Bitcoin se sont évaporés en un an, entraînant avec lui l’ensemble du marché de la cryptomonnaie. Avant d’essayer de chronométrer un creux du marché, les investisseurs devraient envisager la moyenne d’achat (DCA) pour éviter de lourdes pertes.