L’action des prix XRP devrait chuter de 25% alors que l’image cryptomonnaie revit un cauchemar de relations publiques avec FTX | Cryptomonnaie

L’action des prix d’ondulation a chuté massivement du jour au lendemain lors d’une séance de négociation volatile lors des élections de mi-mandat.

Le prix du XRP a encore été touché car la fusion entre FTX et Binance risque d’exploser.

Cela crée à nouveau un autre coup dur pour l’image de la cryptomonnaie, car seuls les nouveaux investisseurs commençaient à oublier l’effondrement de LUNA.

L’action des prix Ripple (XRP) subit un autre exode de liquidités et d’investisseurs depuis hier soir. Non seulement la nervosité autour des mi-parcours a effrayé les investisseurs, mais l’explosion possible de l’échange FTX a créé une résurgence de la peur parmi les commerçants. L’annonce soudaine de Binance selon laquelle elle acquerrait des points FTX pour un jeu déloyal et a créé une fusion atomique des pièces liées à FTX, telles que Solana. L’énorme effet d’entraînement rappelle les souvenirs de la débâcle de LUNA plus tôt cette année, lorsque le stablecoin a failli faire défaut en raison de son passif face au dollar plus fort.

L’action des prix XRP est prête pour une nouvelle visite à 0,30 $

L’action des prix Ripple traverse un autre moment critique, non seulement pour 2022 mais même dans son existence. Ce n’est pas seulement l’action des prix XRP, mais tout un abattoir de crypto-monnaie. Les investisseurs quittent la classe d’actifs depuis que le rachat de FTX par Binance est sur une base lâche. La lettre d’intention pour la prise de contrôle ne contient aucune obligation légale, ce qui indique que Binance peut se retirer de l’accord à tout moment, laissant FTX à sec et éventuellement défaillant sur ses dettes.

Le prix du XRP est donc dans le collimateur car il s’agit à nouveau d’un autre gros cauchemar de relations publiques pour la classe d’actifs déjà battue qui vient tout juste de commencer à se redresser et de peaufiner son image après le massacre de pièces stables que l’effondrement de LUNA a déclenché avant l’été. Pourtant, cet exode d’investisseurs pourrait déclencher une action des prix XRP pour franchir la barrière cruciale à 0,3710 $ et poursuivre sa chute vers 0,34 $, qui était le plus bas du jour au lendemain. Si cela se transforme en un couteau qui tombe, attendez-vous à ce que 0,30 $ entre en jeu et que XRP commence à flirter avec de nouveaux plus bas pour 2022.

Graphique journalier XRP/USD

Le seul élément qui pourrait faire reculer ce sell-off proviendrait d’autres classes d’actifs comme les obligations ou les actions. Certes, les actions pourraient se rallier lors de la session américaine et créer un vent favorable qui soulève un peu les crypto-monnaies, récupérant une partie du terrain perdu en cours de journée. 0,4228 $ serait une belle portée d’ici la fin de cette soirée dans la reprise, bien que le support S1 à 0,4085 $ serait plus approprié en raison des lourdes pertes à portée de main.