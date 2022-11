Effondrement de la FTT : comment 1 000 000 $ investis dans la FTT ont été réduits à 180 000 $ du jour au lendemain | Cryptomonnaie

Le prix FTT a baissé de 70% du jour au lendemain, rappelant aux commerçants de crypto l’effondrement de Terra LUNC (anciennement LUNA) et d’UST.

Suite à des liquidations massives, les réserves BTC de la bourse FTX ont presque atteint zéro.

1 000 000 $ investis dans le jeton FTT natif de l’échange FTX se sont transformés en 180 000 $ du jour au lendemain.

L’échange FTX de Samuel Bankman-Fried était le quatrième en volume d’échanges jusqu’à ce que les rumeurs d’une course bancaire l’aient vidé de toutes ses réserves de Bitcoin. En conséquence, 94% de la valeur nette de 16 milliards de dollars de SBF ont été anéanties du jour au lendemain.

Le prix FTT saigne, les commerçants ont rappelé l’effondrement de Terra LUNA-UST

FTT, le jeton natif de l’échange FTX, a connu une baisse massive alors que les grands investisseurs de portefeuille l’échangeaient contre des pièces stables et des dollars américains. Le prix FTT a chuté de 70 % du jour au lendemain, portant la baisse totale du jeton de 22 $ à 4,68 $ depuis le début du conflit entre l’échange FTX et Binance.

Les PDG des deux bourses ont croisé le fer après que les opinions controversées du PDG de FTX, Samuel Bankman Fried, sur la réglementation du marché de la cryptomonnaie aient été connues. SBF a recommandé aux régulateurs de se concentrer plutôt sur les échanges centralisés que sur les plateformes DeFi. Cela a fait de SBF une figure impopulaire de l’industrie DeFi qui l’a interprétée comme une menace existentielle.

Changpeng Zhao (CZ), PDG de Binance, était l’un des critiques de SBF et a récemment liquidé plus d’un demi-milliard de ses avoirs FTT dans ce qui était considéré comme une attaque contre SBF. Dans un avertissement voilé sur la vulnérabilité de l’échange ETX, CZ a rappelé aux traders l’effondrement de Terra.

Dans le dernier rebondissement de l’histoire, FTX aurait demandé de l’aide à Binance dans la crise actuelle. Ce dernier semble désormais avoir signé une lettre d’intention pour acquérir la bourse de SBF. L’acquisition de FTX par Binance sera la plus importante de l’histoire de la cryptomonnaie.

Cet après-midi, FTX a demandé notre aide. Il y a une crise de liquidité importante. Pour protéger les utilisateurs, nous avons signé une lettre d’intention non contraignante, dans l’intention d’acquérir entièrement https://t.co/BGtFlCmLXB et d’aider à couvrir la crise des liquidités. Nous réaliserons une DD complète dans les prochains jours. – CZ Binance (@cz_binance) 8 novembre 2022

Les jetons frères de Terraform Labs LUNC (anciennement LUNA) et UST ont implosé et anéanti 41 milliards de dollars de la capitalisation boursière de la cryptomonnaie. Le déclin de FTT et les réserves quasi nulles de Bitcoin de l’échange FTX ont rappelé aux utilisateurs l’implosion de Terra.

La valeur nette de SBF de 16 milliards de dollars a été réduite de 94% à moins d’un milliard du jour au lendemain. SBF était considéré comme l’un des individus les plus riches de l’histoire de moins de 30 ans. L’influence de SBF sur la crypto lui a valu le titre de «JP Morgan» du monde de la crypto-monnaie.

Ces chiffres ont signalé l’effondrement de FTX

FTX est saigné à sec. Les retraits des 10 principales adresses sur FTX ont atteint un pic quelques jours avant que les réserves de la bourse ne soient épuisées. Sur la base des données des principaux détenteurs de trackers de crypto-intelligence, Nansen, Nexo, Circle et Jump Trading ont retiré 1,87 milliard de dollars en une semaine.

Volume de retrait des meilleures adresses sur FTX

Nexo a retiré plus de 408 millions de dollars d’Ethereum via plusieurs transactions sur FTX. Les acteurs du marché ont retiré 121 millions de dollars USDC et les réserves de change ont été épuisées de près de 19 000 BTC du jour au lendemain.

Avant d’arrêter les retraits, FTX a traité près de 450 millions de dollars en pièces stables, soit plus que le total des sorties combinées d’échanges comme KuCoin, Crypto.com et OKX.

Les fonds d’investissement qui fournissent des liquidités aux protocoles DeFi, appelés argent intelligent, ont retiré 246,6 millions de dollars de jetons de FTX du jour au lendemain.

Adresses Smart Money par volume de retrait

Si un commerçant achetait pour 1 000 000 $ de jetons FTT avant l’effondrement, il vaudrait moins de 180 000 $ aujourd’hui. La baisse massive a entraîné des pertes de près de 75 % pour les détenteurs de TTF.

Le déclin de la FTT fait écho à l’effondrement de Terra’a pendant les phases initiales du marché baissier.