Le resserrement des liquidités se propage aux prêts cryptomonnaies alors que les emprunteurs institutionnels maximisent les pools de crédit | Cryptomonnaie

Plusieurs sociétés institutionnelles de capital crypto ont maximisé leurs pools de crédit sur Clearpool, un protocole de prêt sans garantie, alors que la crainte sur le marché monte que les problèmes de liquidité de la société de trading crypto Alameda Research pourraient se propager aux prêteurs crypto.

Amber Group, Auros et LedgerPrime ont reçu une étiquette « avertissement » sur leurs pools sans autorisation Polygon respectifs sur Clearpool car ils ont atteint 99 % du montant maximum de crédit disponible pour eux sur le protocole. Folkvang et Nibbio ont également reçu le statut « d’avertissement » sur leurs pools sans autorisation Ethereum.

Ces prêts représentent une dette totale de 14,8 millions de dollars, selon le tableau de bord des prêts de Clearpool.

Les cinq entreprises de cryptomonnaie impliquées n’ont pas immédiatement renvoyé la demande de commentaires de Coindesk.

Les craintes ont augmenté que les difficultés financières croissantes d’Alameda Research pourraient potentiellement provoquer une crise de liquidité sur le marché plus large des actifs numériques, similaire à la chute de la blockchain Terra ou à l’explosion du fonds spéculatif cryptomonnaie Three Arrows Capital plus tôt cette année. Alameda est la société sœur de l’échange de crypto en difficulté FTX, que le géant de l’échange rival Binance a accepté de renflouer plus tôt mardi. Son bilan est chargé de jetons FTT qui se sont écrasés à 80 % en une journée.

Clearpool est un important protocole de prêt sans garantie, où les sociétés de trading de crypto ouvrent souvent des lignes de crédit et contractent des prêts pour leurs opérations de trading. Les emprunteurs ne sont pas tenus de mettre en gage des actifs en échange, et les prêts sont garantis par leur réputation et leur prétendue bonne situation financière.

Dans ces types de pools de prêts cryptomonnaies, les taux d’intérêt sont fixés de manière dynamique en fonction du montant de capital que l’on retire du pool. Au fur et à mesure qu’un emprunteur se rapproche de la limite maximale de sa ligne de crédit, le protocole pénalise en augmentant le taux d’intérêt du prêt de 8-10% habituel à 20-25% de taux annuel effectif global (TAEG).

Retirer le montant maximum de dette de ces protocoles DeFi est l’équivalent réel de maximiser une carte de crédit, et pourrait être le signe d’une détresse financière plus large sur le marché.

« Les prêteurs de crypto ressentent le resserrement du crédit dû à l’insolvabilité d’Alameda », a déclaré Walter Teng, vice-président des actifs numériques de la société de recherche Fundstrat, à CoinDesk.

La dette DeFi d’Alameda

Alameda Research a été un utilisateur diligent des protocoles de prêt décentralisés, à l’origine de centaines de millions de prêts non garantis jusqu’à présent. Cependant, son encours actuel de dette sur les protocoles DeFi est plutôt faible par rapport au début de cette année, ce qui indique que moins de fonds d’investisseurs sont en danger si Alameda fait défaut sur les prêts.

La société de négoce a contracté deux prêts, d’un total de 5,5 millions de dollars, auprès d’Apollo Capital et de Compound Capital Management en utilisant le pool autorisé de Clearpool, selon le tableau de bord de données de Clearpool.

Il a également emprunté 7,3 millions de dollars à un pool de prêts TrueFi, qui doit arriver à échéance le 20 décembre, selon le tableau de bord des prêts de TrueFi. Le prochain paiement d’intérêts est dû le 20 novembre.

Les pools de prêts sur Maple Finance n’ont actuellement pas de prêts actifs à Alameda, bien qu’Alameda ait un pool de prêts qui a émis 288 millions de dollars de prêts jusqu’au printemps 2022.

Cette année, une série d’insolvabilités cryptomonnaies ont soulevé la question de savoir si les prêts non garantis sont viables sur le marché jeune et volatil des actifs numériques. Lorsqu’un prêt non garanti fait défaut, il n’y a aucun actif que les créanciers peuvent récupérer immédiatement. Les créanciers ne reçoivent qu’une compensation partielle des protocoles, ils doivent donc recourir à une restructuration de la dette ou aller en justice pour récupérer leur argent.

« De manière unironique, le deuxième cas de désendettement massif à travers la cryptomonnaie met en évidence le besoin de transparence qu’offre DeFi », a déclaré Teng.