Binance acquiert FTX pour mettre fin au FUD induit par FTT | Cryptomonnaie

Binance a signé mercredi une lettre d’intention non contraignante avec FTX, mettant fin à la pénurie de liquidités.

Le PDG de Binance, CZ, a également déclaré que l’échange crypto partagerait bientôt sa preuve de réserves Merkle-tree.

Plus de 6 milliards de dollars de liquidités ont été retirés du marché par FTX, ce qui justifie l’attention portée à la sécurité des actifs.

Binance et FTX ont fait la une des journaux la semaine dernière suite à la controverse d’Alameda. Au cours de la même durée, la valeur marchande du jeton natif FTT de FTX a chuté de manière significative, entraînant l’effondrement de l’ensemble du marché de la cryptomonnaie. Mais la même chose semble maintenant avoir pris fin.

Binance se mobilise pour sauver FTX

Aux premières heures de mercredi, le PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), a annoncé que le plus grand échange de crypto-monnaie au monde avait entièrement acquis FTX. En signant une lettre d’intention non contraignante, Binance a déclaré qu’il aiderait FTX à couvrir la pénurie de liquidités qui a commencé juste après la panique bancaire de mardi.

Même si Binance a apparemment pris le contrôle de la situation pour le moment, il a la possibilité de se retirer de l’accord à tout moment s’il le souhaite. Le chef de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), a également commenté la même chose, remerciant CZ et Binance tout en rassurant les utilisateurs de l’échange. SBF a confirmé que les retards de retrait sur la bourse seraient bientôt éliminés avec l’aide de Binance.

Ce développement a conduit CZ à lancer une discussion importante sur la position des échanges cryptomonnaies et la protection contre un incident similaire. Le responsable de Binance a déclaré que si les banques peuvent opérer sur des réserves fractionnaires, les échanges cryptomonnaies ne le devraient pas.

Dans la même veine, il a suggéré que tous les échanges devraient mener et partager une preuve de réserves Merkle-tree (POF). Cela rassurerait les investisseurs sur le fait que leurs avoirs cryptomonnaies sont sains et saufs tout en garantissant la transparence du marché.

CZ a confirmé que Binance commencerait bientôt sur son POF, et de nombreux autres échanges ont suivi cela avec leurs annonces. OKX a tweeté que la bourse publierait son POF dans les 30 prochains jours, le qualifiant « d’étape importante pour établir une confiance de base dans l’industrie ».

Il est essentiel que tous les principaux sites de cryptomonnaie partagent publiquement leur preuve de réserve ou POF auditable de l’arbre merkle. Nous prévoyons de publier le nôtre dans les prochaines semaines (sous 30 jours). Il s’agit d’une étape importante pour établir une confiance de base dans l’industrie. Plus à venir… – OKX (@okx) 8 novembre 2022

Gate.io, Huobi et Poloneix, qui l’ont déjà fait, ont également soutenu la suggestion de CZ, réaffirmant avec leurs POF.

Avant l’acquisition

Bien que le FTX FUD ait pris fin, cela a eu un coût. Selon le co-fondateur de Huboi, Du Jun, FTX a retiré plus de 6 milliards de dollars ces derniers jours. Il ajouta,

« Les établissements de crédit qui accordent des crédits à Alameda et les plateformes centralisées qui ont été retirées par FTX sont en danger. Les utilisateurs doivent faire attention à la sécurité des actifs. »

Mais selon le responsable de la recherche et du développement chez CoinMetrics, toute la situation aurait pu être le résultat de la tentative de FTX de renflouer Alameda au deuxième trimestre. Selon lui, plus de 173 millions de FTT d’une valeur de plus de 4 milliards de dollars ont soudainement été transférés en chaîne.

2/ Ce jour-là, le 28 septembre, plus de 8,6 milliards de dollars de FTT ont été transférés en chaîne. C’était de loin le plus grand mouvement quotidien de FTT dans l’existence du jeton et l’un des plus grands mouvements quotidiens ERC20 que nous ayons jamais enregistrés chez Coin Metrics. pic.twitter.com/GnUO1ZcCB7 — Lucas Nuzzi (@LucasNuzzi) 8 novembre 2022

Ce transfert d’actifs provient du contrat 2019 de FTT ICO et a été envoyé à Alameda Research. Peu de temps après, le même solde a été renvoyé à FTX, ce qui implique qu’Alameda a automatiquement acquis les jetons FTT. Lucas a déduit,

« -Alameda a explosé au deuxième trimestre avec 3AC + d’autres.

– Il a survécu UNIQUEMENT parce qu’il a pu obtenir un financement de FTX en utilisant comme « garantie » les 172 millions de FTT dont l’acquisition était garantie 4 mois plus tard. »

Il a par ailleurs suggéré que Binance, au courant de cela, aurait pu tirer parti de la position de FTX en bombardant délibérément le marché de FTT pour forcer une crise de liquidité. Cette décision opportune, intentionnelle ou non, a conduit Binance à éliminer ses concurrents.