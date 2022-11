Elliott Wave View : La pression de vente du Bitcoin (BTCUSD) devrait persister [Vidéo] | Cryptomonnaie

La vue à court terme d’Elliott Wave dans Bitcoin (BTCUSD) suggère que la baisse à partir du sommet du 15 août 2022 se déroule sous la forme d’une structure d’Elliott Wave à 5 vagues. En baisse par rapport au 15 août, la vague 1 s’est terminée à 18157 et le rallye de la vague 2 s’est terminé à 21473. La subdivision interne de la vague 2 s’est déroulée comme une structure en zigzag où la vague ((a)) s’est terminée à 20469, la vague ((b)) s’est terminée à 18183, et la vague ((c)) à la hausse s’est terminée à 21474,88. Cela a terminé la vague 2 au degré supérieur.

La crypto-monnaie a depuis repris plus bas dans la vague 3 en cassant en dessous de la vague 2. La structure du mouvement inférieur est en impulsion de 5 vagues à un degré moindre. En baisse par rapport à la vague 2, la vague (i) s’est terminée à 19244 et le rallye de la vague (ii) s’est terminé à 20661. Bitcoin reprend plus bas dans la vague (iii) vers 17114 et le rallye de la vague (iv) s’est terminé à 18721. Attendez-vous à la crypto-monnaie pour étendre une autre jambe inférieure dans la vague (v) jusqu’à la vague finale ((i)). Le bitcoin devrait ensuite se rallier en vague ((ii)) pour corriger le cycle du 5 novembre 2022, le plus haut en 3, 7 ou 11 swings avant que la baisse ne reprenne. L’objectif potentiel inférieur est de 100 % à 123,6 % d’extension de Fibonacci à partir du sommet du 15 août 2022. Cela se situe dans la zone 12860 – 14490.

Bitcoin 120 Minutes Elliott Wave Chart

Bitcoin (BTCUSD) Elliott Wave Vidéo