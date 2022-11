Élections de mi-mandat 2022 : blog en direct sur la crypto | Cryptomonnaie

Les journalistes de CoinDesk suivent les élections de 2022.

Les États-Unis votent pour la Chambre et le Sénat mardi, fixant potentiellement la direction des deux prochaines années d’action législative et réglementaire.

L’industrie de la cryptomonnaie a tenté de jouer un rôle majeur dans l’élection par le biais de dons, bien que les résultats aient été au mieux tempérés. Malgré cela, un certain nombre de candidats ayant des opinions bien arrêtées sur la cryptomonnaie sont sur le bulletin de vote, et s’ils sont élus ou non – ainsi que le parti qui finit par contrôler la Chambre et le Sénat – pourraient bien déterminer le type de priorités législatives qui retiennent l’attention. L’année prochaine.

Malgré leur importance, l’histoire principale mardi a été l’annonce surprise par Sam Bankman-Fried, un donateur majeur et fondateur de la société de trading FTX, et Changpeng « CZ » Zhao, le fondateur de Binance, que ce dernier avait signé un accord non contraignant. lettre d’intention pour acquérir FTX.

La nouvelle est intervenue quelques jours après que CoinDesk a signalé pour la première fois qu’une grande partie du bilan de la société sœur de FTX, Alameda Research, était composée du propre jeton d’échange de FTX, FTT, soulevant des questions et des inquiétudes quant au fait que la société n’était peut-être pas aussi bien garantie qu’elle le prétendait.

Avant les nouvelles de la semaine dernière, Bankman-Fried était un visage important à Washington DC, déclarant lors d’une conférence bancaire le mois dernier qu’il passait une grande partie de son temps à parler aux législateurs et aux régulateurs. Son influence pourrait décliner, compte tenu du déclin soudain de son entreprise, et des questions législatives telles que la loi sur la protection des consommateurs de produits numériques, qu’il soutenait, pourraient soudainement perdre le support de l’industrie.

ND (21h07 HE) L’Associated Press projette que le représentant Darren Soto (D-Floride) a remporté un autre mandat représentant son district à la Chambre des représentants. Soto est depuis longtemps membre du Congressional Blockchain Caucus et a réintroduit la Token Taxonomy Act aux côtés du représentant Warren Davidson (R-Ohio) l’année dernière.

ND (21h00 HE): L’Associated Press et CNN prédisent que Katie Britt a remporté un siège au Sénat, représentant l’Alabama (avec 1% des circonscriptions rapportant au moment de la presse). Le républicain succèdera au sénateur Richard Shelby (R-Ala.), qui a bloqué le consentement unanime contre un amendement au projet de loi bipartisan sur les infrastructures de l’année dernière qui aurait modifié une disposition fiscale sur la cryptomonnaie.

Britt a déclaré qu’elle soutenait la crypto, acceptant bitcoin, ethereum et dogecoin pour les dons de campagne et annonçant son « support indéfectible » à l’écosystème crypto.

JH (20 h 47 HE): Le sénateur Raphael Warnock (D-Ga.) Montre tôt l’espoir de défendre son jeune siège contre son challenger républicain, Herschel Walker. C’est l’un des rares sièges au Sénat américain qui peut faire pencher la balance 50-50 dans cette chambre, où les démocrates ont profité de leur avantage décisif.

Warnock a obtenu plus de 50% des voix avec environ 44% du décompte complet, avec Walker à 48%.

Le titulaire géorgien est membre à la fois du comité sénatorial des banques et du comité de l’agriculture, qui seront probablement les deux comités les plus importants en ce qui concerne l’avenir de la réglementation de la cryptomonnaie. Cependant, Warnock n’a pas encore été une voix majeure dans les problèmes d’actifs numériques. Il a signé un projet de loi visant à rendre plus difficile pour la Russie de saper les sanctions en utilisant des crypto-monnaies.