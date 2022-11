Le prix du Bitcoin perd du terrain avant les élections cruciales de mi-mandat aux États-Unis et la publication de l’inflation de l’IPC | Cryptomonnaie

Les prix du Bitcoin et de l’Ethereum baissent, les experts prédisent une reprise si les chiffres de l’inflation sont relativement bas.

Les élections américaines de mi-mandat étant surveillées de près par les commerçants, les experts expriment leur optimisme sur la réglementation de la cryptomonnaie.

Les jetons d’échange ont généré des rendements massifs tandis que Bitcoin avait du mal à récupérer ses pertes avant les élections américaines de mi-mandat.

Les résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis ont une grande chance de faire évoluer le prix du Bitcoin, avec une législation significative sur la cryptomonnaie qui devrait être discutée dans les mois à venir. Malgré l’incertitude récente concernant les crypto-monnaies, les jetons d’échange ont généré des gains à deux chiffres par rapport au Bitcoin. Si les chiffres de l’indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis sont plus élevés que prévu, le prix du Bitcoin pourrait chuter.

Le prix du bitcoin a chuté avant des élections américaines de mi-mandat significatives

Bitcoin a effacé ses récents gains lundi avant les élections de mi-mandat aux États-Unis qui se déroulent mardi et la publication cruciale des données de l’indice des prix à la consommation américain jeudi à 13h30 GMT. La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière s’échange de mains à 19 725 $ au moment de la rédaction, en baisse de 5 % du jour au lendemain.

Le prix du bitcoin est tombé en dessous du niveau clé de 20 000 $, car les détenteurs de BTC restent incertains du résultat des élections de mi-mandat aux États-Unis. Les démocrates et les républicains se battent dans les sondages pour le contrôle des deux grandes chambres du Congrès américain, le Sénat et la Chambre des représentants.

Le prix du bitcoin pourrait avoir un impact profond, car le résultat des élections américaines de mi-mandat pourrait influencer l’industrie à l’échelle mondiale pendant des années. Les régulateurs de l’Union européenne et du Fonds monétaire international et le régulateur financier américain, la Securities and Exchange Commission, ont appelé à des règles plus strictes sur le trading de crypto.

La réglementation du bitcoin et de la crypto est essentielle à l’adoption des crypto-monnaies. La décision du Congrès américain et du gouvernement des États-Unis sur deux projets de loi clés : la loi sur la protection des consommateurs de produits numériques (DCCPA) et la réglementation sur les pièces stables sont au cœur de l’industrie de la cryptomonnaie. Ben Emons, directeur général du consultant en politique économique Global Macro Strategies, estime qu’il y a beaucoup d’élan pour la réglementation des crypto-monnaies au Congrès. Les projets de loi soumis par les républicains et les démocrates continueront d’être activement discutés et potentiellement votés.

Émons argumente,

Je pense que le plus probable est que les projets de loi qui ont été présentés à la Chambre en particulier continueront d’être activement discutés et potentiellement votés, quel que soit le résultat, car il existe un mouvement bipartisan très fort à la Chambre, en particulier sur obtenir une réglementation pour la cryptomonnaie.

Comment un effort de congrès bipartisan pourrait-il avoir un impact sur le prix du Bitcoin ?

Bloomberg a rapporté que sur la base d’un récent sondage, les républicains pourraient obtenir la majorité dans les deux chambres lors des élections américaines de mi-mandat. Biden dirigerait encore la présidence pendant au moins deux ans de plus, mais le gouvernement et le Congrès pourraient continuer à collaborer sur la législation sur les actifs virtuels.

La réglementation des bitcoins et des pièces stables est donc dans les cartes pour le premier trimestre 2023. Mike Conaway, ancien président du comité de l’agriculture de la Chambre, a exprimé son optimisme quant au fait que les pourparlers sur les factures de crypto ne dérailleront pas, même s’il y a un gouvernement divisé dans l’année à venir.

Conaway représente actuellement des entreprises qui traitent des actifs numériques et il pense que la plupart des aspects de l’industrie de la crypto-monnaie sont restés raisonnablement bipartites. Il affirme que l’approbation de la législation sur la cryptomonnaie serait un « triomphe facile » pour la Maison Blanche, en même temps que le Congrès démontrerait au public que les démocrates et les républicains pourraient toujours coopérer sur des questions.

Le prix du bitcoin pourrait donc se rallier parallèlement à une acceptation plus large du BTC comme mode de paiement, à une demande accrue pour l’actif et à des politiques de libéralisation de la cryptomonnaie.

La publication d’un IPC élevé aux États-Unis nuirait aux prix haussiers du Bitcoin

L’élection américaine de mi-mandat n’est pas le seul grand événement qui se profile cette semaine pour le prix du Bitcoin, car la publication de l’indice des prix à la consommation américain sera également un moteur clé du sentiment parmi les détenteurs de Bitcoin.

Le prix du Bitcoin pourrait rester en dessous du niveau de 20 000 $ si l’inflation reste élevée. Actuellement, l’inflation est à son plus haut niveau depuis 40 ans et, par conséquent, la Réserve fédérale américaine (Fed) a augmenté les taux d’intérêt, ce qui a déplacé l’attention des Américains vers l’économie. Cependant, les sondages d’opinion montrent que l’intérêt pour les crypto-monnaies est toujours élevé.

Le bitcoin et les crypto-monnaies sont apparus sur le radar de l’électorat américain. Les plates-formes et les échanges de crypto-monnaie ont dépensé plus pour les lobbyistes avant les élections américaines de mi-mandat qu’au cours des huit années précédentes.

Les sociétés de bitcoin et de crypto et leur personnel ont contribué 73 millions de dollars aux élections de 2022, selon les données du Wall Street Journal. Ce nombre est en hausse de 13 millions de dollars par rapport au cycle 2020.

Le prix du Bitcoin subit des pertes tandis que les jetons d’échange surperforment

Le prix du Bitcoin n’a pas réussi à récupérer ses pertes de la semaine dernière. Les jetons natifs d’échanges comme OKB, Zipmex (ZMT), le jeton BTSE (BTSE) et Loopring (LRC) ont généré des gains de plus de 25 % au cours de la semaine dernière.

Le prix FTT s’est effondré sous la rumeur de l’insolvabilité de l’échange FTX et de la sortie de Binance de sa position, vendant pour 584 millions de dollars de jetons FTT sur le marché libre. Cependant, d’autres jetons d’échange sont restés stables, tandis que le prix du Bitcoin a eu du mal à se redresser.

Jetons natifs d’échanges contre Bitcoin

Le jeton BNB de Binance a légèrement surperformé le Bitcoin, aux côtés des jetons OKB et CRO. Les détenteurs de jetons natifs de Binance craignent que BNB ne soit pris entre deux feux entre son PDG Changpeng « CZ » Zhao et Sam Bankman Fried de FTX.

Le prix du bitcoin attend un afflux de volatilité avant le résultat des élections américaines de mi-mandat et la publication des données sur l’inflation cette semaine. La thèse haussière de l’actif pourrait être invalidée par la hausse de l’inflation.