L’histoire du hacker qui a caché trois milliards de dollars de Bitcoin dans une boîte de pop-corn

James Zhong avait volé une crypto d’une valeur de 500 000 $, et au fil des ans, leur valeur a considérablement augmenté. Il risque aujourd’hui près de 20 ans de prison pour escroquerie électronique.

Plus de 3 milliards de dollars en Bitcoin, cachés dans une boîte de pop-corn sous des couches de sous-vêtements à Gainesville, en Géorgie. Il s’agit de l’un des plus gros montants de fonds illicites jamais récupérés par les forces de l’ordre fédérales. Le butin est le résultat d’un vol massif sur le marché de la drogue du dark web Silk Road et se cache dans une armoire de salle de bain parmi des sous-vêtements et des débardeurs depuis près de 10 ans.

James Zhong de Gainesvill, 32 ans, est le génie du crime en question qui a imaginé en 2012 un plan pour voler plus ou moins 500 000 $ en Bitcoin qui, grâce à l’augmentation de la valeur de la crypto-monnaie, s’est transformé en milliards au fil des ans . Le vendredi 4 novembre, Zhong a plaidé coupable du crime de fraude informatique devant un tribunal de New York. Le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé hier la saisie historique.

Comment a-t-il volé les Bitcoins ?

Silk Road entre 2011 et 2013 était l’Amazonie de la drogue, et au-delà. Puis, en 2015, le fondateur Ross Ulbrich a été condamné à la prison à vie et le marché noir a fermé. Cependant, c’était l’un des principaux sites du dark web où vous pouvez acheter des services illégaux tout en conservant l’anonymat. En 2012, Zhong a créé 9 comptes différents sur Silk Road et a déposé sur chacun entre 200 et 2000 dollars, à l’époque la crypto-monnaie valait environ 10-12 dollars par unité.

Zhong a alors envoyé 140 demandes de retrait en même temps, envoyé le système en chute libre et réussi à retirer 50 676 Bitcoins d’une valeur de 500 000 $, un chiffre bien supérieur au montant déposé. La hausse du prix (jusqu’à 3,3 milliards) était alors l’augmentation de la valeur des crypto-monnaies. Tyler Hatcher, un agent spécial de la branche des enquêtes criminelles de l’Internal Revenue Service, a expliqué dans un communiqué que Zhong « a ensuite tenté de cacher son butin à travers une série de transactions complexes ».

L’enlèvement par la police

La police a fait irruption au domicile de Zhong en novembre 2021, et ici, cachée dans le casier, sous ses sous-vêtements, à l’intérieur d’une boîte de pop-corn, ils ont trouvé la carte mémoire avec 3,3 milliards de dollars de Bitcoin. Aujourd’hui, cependant, étant donné que la valeur de la crypto-monnaie a chuté, le butin s’élève à un peu plus d’un milliard de dollars. L’avocat américain Damian Williams a expliqué que « le suivi de la crypto-monnaie et le bon travail de police à l’ancienne » ont été utilisés pour trouver les fonds cachés. Cependant, le ministère de la Justice n’explique pas en détail comment il a réussi à retracer l’emplacement des Bitcoins volés, mais insiste sur l’engagement et l’attention à la fraude télématique. »Cette affaire démontre que nous n’arrêterons pas de suivre l’argent, aussi habilement soit-il . caché, pas même sur un circuit imprimé au fond d’une boîte de pop-corn », a écrit le procureur général Damian Williams.

Que va-t-il arriver à Zhong ?

Les accusations de fraude informatique portées contre Zhong pourraient lui coûter jusqu’à 20 ans de prison. La décision est attendue en février 2023. Son avocat, Michael Bachner du cabinet d’avocats new-yorkais Bachner and Associates, a déclaré à Gizmodo dans une déclaration par courrier électronique que «M. Zhong est extrêmement désolé pour sa conduite il y a plus de 10 ans alors qu’il n’avait que 22 ans. M. Zhong a rendu pratiquement tous les Bitcoins qu’il avait acquis de manière inappropriée. Ironiquement, étant donné l’augmentation de la valeur du Bitcoin au cours de la dernière décennie, le montant qu’il a rendu a dépassé de manière exponentielle la valeur du Bitcoin qu’il a pris. « En novembre, la saisie a marqué un record, personne n’avait jamais été retrouvé. En fait, le butin de Zhong a été dépassé en février, lorsque plus de 4 milliards de dollars de Bitcoins volés lors du piratage Bitfinex de 2016 ont été confisqués.