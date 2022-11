L’effondrement des prix des jetons FTX se poursuit, alimenté par la querelle entre CZ et Sam Bankman-Fried | Cryptomonnaie

Le prix du jeton FTX élimine le support à 20,00 $ alors que les baisses s’étendent à 15,00 $.

La guerre des mots entre le PDG de Binance, CZ, et Sam Bankman-Fried de FTX brosse un sombre tableau pour FTT.

Un support provisoire à 15,00 $ devrait empêcher le prix FTT de plonger à 10,00 $.

Le prix du jeton FTX ne laisse rien au hasard dans son sillage alors qu’il plonge comme un poids mort dans les airs. Le jeton a été enveloppé dans une guerre des mots entre deux poids lourds de la crypto – Changpeng Zhao (CZ), le PDG de Binance et Sam Bankman-Fried (SBF) de FTX depuis le week-end. Pendant ce temps, FTT vacille à 17,20 $ au moment de la rédaction au milieu de ce qui semble être un rebond de chat mort du support à 15,00 $.

Le prix du jeton FTX saigne alors que la guerre entre les échanges Binance et FTX s’intensifie

Les tensions couvent entre quelques-uns des cadres les plus riches de l’industrie de la cryptomonnaie, inconscients de l’état déjà délabré du marché. CZ s’est rendu sur Twitter dimanche et a annoncé que Binance, le plus grand échange de crypto en volume, est prêt à vendre environ 530 millions de dollars détenus dans le jeton FTT, le jeton natif de l’échange FTX de Sam Bankman-Fried.

Bien que le PDG de Binance ait déclaré plus tard que la liquidation faisait partie de la pratique courante de la bourse consistant à décharger des actifs détenus de longue date, il est bien connu que les opinions de SBF sur la réglementation de la cryptomonnaie ont fait de lui une figure impopulaire dans l’industrie, avec CZ l’un de ses principaux critiques.

La branche commerciale de l’empire cryptomonnaie de SBF, Alameda Research, semble désormais également en difficulté à la suite du bain de sang de la FTT, après qu’un article publié par CoinDesk, un site d’information sur la cryptomonnaie, ait cité des problèmes au sein du fonds. Selon l’article, loin de contenir un portefeuille diversifié de participations, la majeure partie du bilan d’Alameda était composée de jetons FTT. Selon la rumeur, l’article aurait même incité CZ à se débarrasser de ses avoirs en jetons.

Les tentatives de la PDG d’Alameda, Caroline Ellison, pour apaiser les inquiétudes et clarifier la question n’ont donné aucun résultat car les investisseurs se sont précipités pour retirer des fonds de l’échange FTX. À l’époque, Ellison a estimé que le poids lourd du bilan des jetons FTT était, « pour un sous-ensemble de nos entités corporatives, nous avons plus de 10 milliards de dollars d’actifs qui ne sont pas reflétés ici ».

Cependant, le massacre du prix FTT s’est poursuivi sans relâche, avec plus de 22% de pertes enregistrées au cours des dernières 24 heures. L’échange Bitfinex est également intervenu dans la querelle entre les cadres supérieurs, affirmant qu’il pourrait envoyer Bitcoin et d’autres cryptos dans un terrier de lapin.

« Bitcoin est à nouveau en retrait aujourd’hui, étant donné les inquiétudes persistantes quant à la capacité de la Réserve fédérale à lutter contre l’inflation et les flux d’informations négatifs, alors que les tensions entre Binance et FTX sont apparues. »

La tendance baissière du prix FTT semble imparable

Le prix du jeton FTX se vautre dans les eaux rouges tout en respectant un canal de baisse à long terme. Comme mentionné ci-dessus, FTT a touché le support à 15,00 $ – renforcé par la limite inférieure du canal, avant de rebondir pour s’échanger à 17,20 $.

Comme observé sur le graphique, la position du jeton en dessous de la moyenne mobile indique une tendance baissière progressive. Les baisses seront exacerbées si la FTT ne parvient pas à se maintenir au-dessus de la zone de demande à 15,00 $.

Graphique FTTUSD sur 3 jours

En regardant l’indice de mouvement de direction (DMI), il est douteux que le prix du jeton FTX ait épuisé la tendance à la baisse. Si la divergence entre le -DI (en vert) et le +DI (en bleu) de l’indicateur atteint son maximum, les chances continueront de favoriser un mouvement vers le sud. Le trading en dessous du canal pourrait rapidement pousser le FTT à 10,00 $ avant que les haussiers n’envisagent la possibilité d’un autre renversement de tendance.