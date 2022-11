L’action des prix de Terra Luna, même sans les événements macro actuels, n’est pas au bon endroit | Cryptomonnaie

L’action des prix Terra est coincée dans un triangle baissier avec 2,09 $ comme plancher.

L’action des prix de Luna risque d’avoir une cassure baissière alors que la volatilité s’accélère avec les mi-mandats américains.

Attendez-vous à une réaction des prix nerveuse et agitée, car les résultats à mi-parcours et les chiffres de l’inflation plus tard cette semaine détermineront désormais la trajectoire.

L’action des prix de Terra (Luna) prend du recul après le début de la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours sous la forme d’un plafond baissier au-dessus de l’action des prix. Avec le triangle baissier à terme plus large, même sans la volatilité actuelle et les risques extrêmes à portée de main, l’action des prix de Terra poursuit sa trajectoire descendante et devrait bientôt se rapprocher de 1,45 $ à moyen terme. Les événements actuels du marché et les risques extrêmes peuvent accélérer cette chronologie, car la volatilité devrait reprendre avec les chiffres à moyen terme et l’inflation américaine dans les heures et les jours à venir.

Le prix de Terra Luna est sous pression sous tous les angles

L’action sur les prix de Terra a fait un pas en arrière samedi après que les chiffres de l’emploi aux États-Unis ont déclenché vendredi l’euphorie des investisseurs et clôturé ce dernier jour de négociation de la semaine de travail officielle au pivot mensuel près de 2,60 $. Malheureusement, une prise de bénéfices rapide s’est produite au cours du week-end et l’évolution des prix a complètement reculé dimanche soir. Les haussiers ont tenté de récupérer le sentiment positif de lundi, mais n’étaient pas à la hauteur des investisseurs vendeurs qui voulaient sortir avant les mi-mandats américains, et les chiffres de l’inflation américaine devraient arriver à partir de ce soir.

L’action des prix de Luna fait face à une action de prix en dents de scie avec un certain nombre de risques extrêmes qui devraient être gonflés. Attendez-vous à ce que l’action des prix se déplace dans les limites du triangle baissier avec la ligne de tendance descendante supérieure près de 7,75 $ et la baisse étant le plancher à 2,09 $, le plus bas du 14 septembre. vers le creux du 13 juillet, les niveaux de support mensuels S1 et S2 en cours de route ne fournissant pas beaucoup de support et étant plutôt considérés comme des ralentisseurs.

Graphique journalier LUNA/USD

À la hausse, même une cassure haussière pourrait survenir si les deux principaux événements se traduisaient en faveur du risque. Ce serait au cas où l’inflation serait beaucoup plus faible que prévu jeudi et si les élections sénatoriales américaines restaient inchangées et n’avaient pas besoin d’élections partielles de second tour pour déterminer qui gagne. Les primes de risque actuellement intégrées seraient supprimées et verraient rapidement l’action des prix Luna casser au-dessus de la ligne de tendance descendante rouge vers 3 $ au niveau de résistance R1.