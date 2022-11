Ce que la victoire de la US SEC contre LBRY Inc indique pour Ripple | Cryptomonnaie

Le régulateur financier américain Securities and Exchange Commission a remporté une bataille juridique contre LBRY Inc, déclarant le jeton LBC comme un titre.

Le géant des paiements Ripple attend le résultat de son procès contre la SEC après que les deux parties ont déposé des mémoires en réponse.

Les analystes affirment que les perspectives de prix du XRP restent baissières car l’actif forme un triple fond à 0,45 $.

Le régulateur américain Securities and Exchange Commission (SEC) a remporté son procès contre LBRY Inc après qu’un juge du New Hampshire a annoncé que LBRY était un titre non enregistré, décrochant une victoire décisive pour le régulateur. Cela pourrait être catastrophique pour le géant du paiement Ripple qui est impliqué dans une affaire similaire avec la SEC.

Lisez également: Les gains de Chainlink seront-ils annulés alors que le marché de la cryptomonnaie s’effondre sous les rumeurs?

La SEC américaine a gagné son procès contre LBRY Inc

Le régulateur financier américain, la Securities and Exchange Commission (SEC), a remporté une bataille juridique contre LBRY Inc. Un juge fédéral du New Hampshire a statué en faveur de la SEC américaine et a déclaré que le jeton LBC était un titre non enregistré. Le jugement a envoyé des ondes de choc dans l’ensemble de l’industrie de la crypto-monnaie.

Depuis décembre 2020, la SEC est impliquée dans une bataille juridique avec le géant du paiement Ripple. La société de règlement des paiements transfrontaliers a obtenu le support de plusieurs géants de l’industrie, bourses, associations de chaînes de blocs et groupes de pression aux États-Unis. Échange de crypto-monnaie Coinbase, le Crypto Council, les systèmes de paiement Cryptillian font partie des onze entités qui ont déposé un mémoire d’amicus curiae à l’appui de Ripple.

Les partisans de la société de paiement sont convaincus que la décision du tribunal dans le procès SEC contre Ripple pourrait avoir un impact durable sur l’industrie de la cryptomonnaie. Le jeton numérique de LBRY, LBC également connu sous le nom de LBRY Credits, a été proposé comme garantie. La décision du juge Paul Barbadoro a alimenté le débat en cours sur la question de savoir si les crypto-monnaies devraient être réglementées en tant que valeurs mobilières par le biais de l’application fédérale.

Mise à jour sur le procès SEC contre Ripple

Malgré la victoire de la SEC dans son procès contre les opérateurs d’une plate-forme de partage de vidéos décentralisée, les détenteurs de XRP sont positifs et espèrent la victoire de Ripple.

Le régulateur américain a demandé au tribunal plus de temps pour déposer des mémoires, jusqu’au 30 novembre 2022. La SEC a demandé au tribunal de fixer au 11 novembre la date limite de soumission des mémoires d’amicus curiae.

Sur la base d’un rapport de la plate-forme de crypto-intelligence CoinShares, les produits d’investissement liés au XRP ont enregistré des entrées pour la troisième semaine totalisant 1,1 million de dollars depuis le début du mois (MTD). Les investisseurs manifestent toujours un intérêt pour le XRP, malgré les derniers développements du procès.

4/ XRP a enregistré des entrées pour la 3e semaine totalisant 1,1 million de dollars US. L’affaire SEC est toujours en cours, mais les événements récents semblent avoir donné confiance aux investisseurs. pic.twitter.com/35IdURLBZI – CoinShares ‍ (@CoinSharesCo) 7 novembre 2022

Les analystes conservent une perspective baissière sur le XRP

Arslan Butt, un analyste technique, a évalué le graphique des prix XRPUSD et a noté que les perspectives restent fortement baissières. Le prix du XRP a dépassé un modèle à triple creux à 0,45 $ et a entraîné des pertes de 7 % pour les détenteurs.

Tableau des prix XRPUSD

Le prix du XRP a poursuivi sa baisse après le triple fond et a anéanti les gains des deux dernières semaines. L’objectif de baisse de l’analyste pour le prix XRP est de 0,42 $; il se négocie actuellement juste au-dessus à 0,4380 $. Pourtant, si le prix XRP peut se remettre de la chute en dessous de 0,45 $, cela pourrait invalider la thèse baissière. Dans un tel scénario, l’objectif haussier du prix XRP serait de 0,48 $ puis de 0,51 $.