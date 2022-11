L’échange de crypto Coinbase Germany a été ordonné par le régulateur de s’attaquer aux « déficiences organisationnelles » | Cryptomonnaie

L’organisme de surveillance financier allemand a ordonné à l’unité locale de l’échange de crypto-monnaie Coinbase de s’assurer qu’elle dispose d’une gestion des risques et de contrôles internes efficaces après avoir découvert des « lacunes organisationnelles » lors d’un audit des états financiers de l’entreprise, selon un communiqué publié mardi.

L’Autorité fédérale de surveillance financière, connue sous le nom de BaFin, a déclaré que Coinbase Germany violait les normes établies par la loi bancaire allemande. L’annonce faisait référence à l’article 25a (1) de la loi, qui énonce les exigences pour les entreprises de maintenir une capacité de prise de risque, une dotation en personnel adéquate, des mécanismes de gestion des urgences tels que des systèmes informatiques et des systèmes de rémunération transparents pour les employés – y compris la direction.

Les exigences comprennent également la mise en place « d’arrangements appropriés permettant de déterminer à tout moment la situation financière de l’institution avec une précision raisonnable ».

Les entreprises de cryptomonnaie du monde entier sont confrontées à une surveillance accrue de la part des régulateurs après une année mouvementée qui a vu certains grands noms de l’industrie faire faillite, en partie à cause de mauvaises stratégies de gestion des risques. Même les pays dotés de régimes complets en place pour réglementer la cryptomonnaie, comme l’Allemagne et Singapour, examinent de plus près les fournisseurs de services.

Coinbase Allemagne a reçu l’autorisation de BaFin de fournir des services de garde de crypto dans le pays l’année dernière.

« Un audit des états financiers annuels a révélé des lacunes organisationnelles à l’institut. La régularité de l’organisation de l’entreprise n’a pas été donnée dans tous les domaines audités », a déclaré la BaFin dans son communiqué. L’ordre de régler les problèmes d’organisation est en vigueur depuis le 27 octobre.

« Coinbase s’engage à fournir aux clients en Allemagne et dans le monde les services de cryptomonnaie les plus fiables et les plus faciles à utiliser », a déclaré la société dans un article de blog à l’époque. « L’obtention d’une licence en Allemagne marque une étape importante alors que nous nous efforçons de permettre la liberté économique dans le monde entier. »

En plus des contrôles internes, BaFin a constaté que Coinbase Allemagne manquait de « gestion des risques appropriée et efficace » lorsque des transactions ou des services qui sont généralement effectués par l’entreprise sont sous-traités à d’autres parties. Selon les parties de la loi bancaire référencées dans sa déclaration, la BaFin souhaite que Coinbase assure la maintenance d’un « registre d’externalisation dans le cadre de sa gestion des risques ».

