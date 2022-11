Le marché de la crypto trébuche, perd 5% | Cryptomonnaie

Image du marché

Le marché de la cryptomonnaie a perdu plus de 5 % au cours des dernières 24 heures, repoussant la capitalisation en dessous de 1 000 milliards de dollars. La forte chute de la FTT a affecté Bitcoin et Ether et a entraîné un spectre de marché important.

Le bitcoin se négocie désormais à 19,8 000 $, les pertes les plus importantes venant de la session asiatique, remplie de traders algorithmiques, repoussant le prix à 19,4 000 $ à un moment donné. Il convient de noter qu’une vente n’a pas suivi la vente des première et deuxième crypto-monnaies sur les marchés. Une fois de plus, nous sommes obligés de deviner si la cryptomonnaie reflète l’attitude de risque interne des marchés financiers ou si nous avons assisté à une vente technique à court terme. Dans le premier cas, le sentiment du marché se détériorera au cours de la journée. Dans le second, BTCUSD se rachètera au cours de la journée et confirmera davantage le retournement du marché vers la croissance.

Selon CoinShares, les investissements dans les fonds cryptomonnaies ont diminué la semaine dernière après une légère augmentation la semaine précédente. Les sorties se sont élevées à 16 millions de dollars contre des entrées de 6 millions de dollars la semaine précédente. Les investissements en Bitcoin ont chuté de 13 millions de dollars et Ethereum a augmenté de 3 millions de dollars. Les investissements dans des fonds qui permettent des shorts sur le bitcoin ont chuté de 7 millions de dollars. Les investisseurs ont fait preuve d’un manque d’enthousiasme au cours des huit dernières semaines, a noté CoinShares.

Contexte de l’actualité

L’ancien directeur de MicroStrategy, Michael Saylor, a qualifié le bitcoin d’« espoir » pour le Liban, dont la monnaie nationale a chuté de 96 % par rapport au dollar, et l’inflation a atteint les trois chiffres. Le pays du Moyen-Orient traverse une profonde crise financière depuis 2019.

Le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, prévoit de reporter temporairement ou d’arrêter complètement le développement de certains des projets annoncés par l’administration précédente, y compris, semble-t-il, des travaux sur un portefeuille de crypto-monnaie. La nouvelle a nui à Dogecoin, qui s’est développé dans l’espoir de devenir la monnaie numérique du réseau social.

Selon Reuters, la banque britannique Santander bloquera les transactions sur les échanges de crypto-monnaie en 2023 pour protéger les consommateurs contre la fraude.

Les sociétés minières sont obligées de vendre des équipements miniers de crypto-monnaie à un prix très avantageux pour couvrir les pertes d’un marché en baisse, a rapporté le Wall Street Journal.