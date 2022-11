Bitcoin et Ether glissent alors que la protection attire la demande au milieu de la vente de jetons FTX | Cryptomonnaie

Les leaders du marché de la cryptomonnaie Bitcoin (BTC) et Ether (ETH) ont perdu leur calme relatif et ont fait face à une pression de vente tôt mardi alors que FTT, le jeton natif de l’échange de crypto-monnaie FTX, a plongé à son plus bas niveau en 21 mois en raison de préoccupations persistantes concernant le bilan de la société commerciale Alameda.

À 4 h 30 UTC, le bitcoin s’est échangé en baisse de 4,3 % sur la journée à 19 700 $, tandis que l’éther a changé de mains à 1 480 $, ce qui représente une baisse de 5,5 %, selon les données de CoinDesk. Le jeton FTT de FTX a chuté de 20 % à 17 $, le plus bas depuis février 2021, prolongeant la baisse de 13 % de la semaine dernière.

Les données sur les options ont montré une demande renouvelée d’options de vente baissières liées au bitcoin et à l’éther. Le changement de sentiment baissier reflète peut-être les craintes des investisseurs que le drame FTX-Alameda en cours puisse conduire à un effondrement de la cryptomonnaie de type Terra.

« Nous avons constaté une demande renouvelée de protection contre les baisses après le flux de nouvelles négatives liées à la FTT », a déclaré à CoinDesk Patrick Chu, directeur des ventes institutionnelles et de la négociation sur la plate-forme technologique de dérivés cryptomonnaies de gré à gré Paradigm.

Une option d’achat donne à l’acheteur le droit, mais non l’obligation, d’acheter l’actif sous-jacent à un prix prédéterminé au plus tard à une date précise. Une option de vente donne le droit de vendre. Le biais des options mesure les prix des appels haussiers par rapport aux puts baissiers.

« Le biais à court terme en particulier a évolué en faveur des options de vente, car nous avons constaté une protection à la baisse à la fois sur BTC et ETH avec une forte demande pour les expirations fin novembre/décembre », a ajouté Chu.

La controverse entourant le bilan d’Alameda a commencé la semaine dernière après que CoinDesk a signalé que la société de négoce détenait de grandes quantités de jetons FTX verrouillés ou illiquides, peignant les deux entités inhabituellement proches l’une de l’autre. (Alameda et FTX sont des sociétés sœurs).

Depuis lors, la FTT s’est effondrée de 40 % et la bourse a connu d’importants retraits à un rythme alarmant.

« Une grande partie de l’anxiété vient de l’application de FTX (anciennement Blockfolio), qui propose un « programme de gains » généreux d’environ ~ 5% jusqu’à 100 000 $. Comme prévu, beaucoup de capitaux sont retirés, ce que certains observateurs tentent de présenter comme Jusqu’à présent, je n’ai aucune indication que les investisseurs ont du mal à retirer de l’argent », a déclaré Ilan Solot, co-responsable des actifs numériques de la plateforme de services financiers basée à Londres Marex dans un e-mail.

« De plus, un taux de 5% (pas loin des taux américains) n’est pas aussi flagrant que ce que faisaient Anchor ou Celsius. Mais nous n’avons aucune visibilité sur la réaffectation des fonds ou les asymétries de liquidité (ce qui n’indique pas qu’ils ne le font pas). n’existe pas) », a ajouté Solot.

Le graphique montre une demande renouvelée d’options de vente baissières. (Amberdata) (Amberdata)

Les biais d’achat de bitcoins à court et à long terme sont passés de zéro cette semaine. Le biais sur une semaine est passé de -1% à -12%, le plus bas depuis fin septembre, selon le fournisseur de données sur les actifs numériques Amberdata.

En d’autres termes, les options de vente sont de nouveau demandées.

Une tendance similaire est observée dans les biais d’appel et de placement d’éther.

Le biais d’une semaine a chuté à -20%, reflétant une demande accrue de puts à court terme. (Amberdata) (Amberdata)

Le biais d’une semaine sur les options d’achat d’éther est tombé à près de -20%, indiquant le biais le plus fort pour les options de vente baissières depuis la mi-septembre.

Les attentes des traders d’options concernant la turbulence des prix au cours de la semaine et du mois à venir ont augmenté. La volatilité implicite sur sept jours d’Ether, ou les attentes en matière de volatilité des prix, ont bondi à 98% annualisé, le plus élevé en deux mois. La jauge sur un mois a augmenté pour atteindre un sommet de 84% sur deux semaines.

« Le marché semble paniquer, étant donné que l’événement LUNA n’a pas eu lieu il y a si longtemps », a déclaré Martin Cheung, un trader d’options de Pulsar Trading Capital, faisant référence à la hausse de la volatilité implicite.

Le stablecoin UST et le jeton natif LUNA de Terra se sont écrasés en mai, détruisant des milliards de dollars de richesse pour les investisseurs. Le crash a fait tomber plusieurs prêteurs, dont Celsius.

Selon Solot, il est peu probable que les problèmes de FTX et d’Alameda fassent chuter le marché.

« FTX est un acteur d’importance systémique dans l’écosystème de la cryptomonnaie, donc tout problème ou perte de confiance – même temporaire – aura un impact démesuré », a déclaré Solot.

« Cela dit, il y a beaucoup moins d’effet de levier dans le système en ce moment, donc il y a plus de chances que tout problème puisse être contenu plus facilement – ou du moins que les pertes soient concentrées au lieu d’être généralisées. En effet, le débordement sur d’autres jetons a été très doux jusqu’à présent », a noté Solot.