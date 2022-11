Le rapport de la Banque centrale de Russie examine la place de la crypto dans le système financier | Cryptomonnaie

La Banque centrale de Russie (CBR) cherche des moyens d’intégrer les actifs cryptomonnaies et la technologie de la chaîne de blocs dans son système financier local au milieu d’une accumulation de sanctions financières mondiales.

Dans un article de Telegram de la CBR le 7 novembre, la banque centrale a partagé un rapport de consultation publique intitulé « Actifs numériques en Fédération de Russie ».

Il examine comment l’État frappé de sanctions pourrait éventuellement ouvrir son marché intérieur aux émetteurs étrangers d’actifs numériques, en particulier ceux des «pays amis».

Les autres domaines d’intérêt du rapport sont la réglementation des actifs numériques, la protection des investisseurs de détail, les droits de propriété numériques liés aux contrats intelligents et à la tokenisation, ainsi que les propositions réformées en matière de comptabilité et de fiscalité.

La CBR a déclaré qu’elle soutenait fermement le « développement ultérieur des technologies numériques » à condition qu’elles ne créent pas de risques financiers ou de cybersécurité « incontrôlables » pour les consommateurs.

Malgré la naissance de la technologie blockchain, CBR a déclaré que les mêmes règles réglementaires concernant l’émission et la circulation des instruments financiers traditionnels devraient également s’étendre aux actifs numériques.

La CBR a déclaré que la réglementation à court terme devrait se concentrer sur la protection des droits des investisseurs, renforcer les règles d’admission d’un actif numérique en circulation, garantir que l’émetteur est accrédité et veiller à ce que l’émetteur divulgue toutes les informations pertinentes aux investisseurs.

Le message de la Banque centrale sur Telegram, initialement rédigé en russe, indiquait que bien que le cadre juridique des actifs numériques ait été créé, une réglementation améliorée est nécessaire pour son développement continu.

La Russie a créé le cadre juridique nécessaire à l’émission et à la circulation des actifs numériques […] Mais jusqu’à présent, le marché n’en est qu’au stade initial de son développement […] et est plusieurs fois inférieur au marché des instruments financiers traditionnels. Son développement ultérieur nécessite une meilleure réglementation.

En ce qui concerne la réglementation des contrats intelligents, la banque centrale a reconnu qu’un cadre législatif était déjà en vigueur – cependant, elle propose que les contrats intelligents créés par la Russie soient audités de manière indépendante avant d’être déployés.

CBR était également positif quant au potentiel des actifs hors chaîne symbolisés. Cependant, la banque a noté qu’une législation devrait être mise en place pour garantir qu’un « lien juridique » existe entre le détenteur du jeton et le jeton lui-même.

Le rapport intervient alors que le ministère russe des Finances a récemment approuvé l’utilisation des crypto-monnaies comme méthode de paiement transfrontalier par les résidents russes le 22 septembre.

Cependant, le rapport de 33 pages du CBR ne fait aucune référence à l’augmentation des sanctions qui ont été imposées à la Russie et à l’effet paralysant qu’elle a eu sur son économie – il n’a pas non plus abordé la guerre russo-ukrainienne qui se déroule actuellement en Ukraine.

Il mentionne cependant un rapport distinct sur lequel il travaille, qui se concentre sur la nouvelle monnaie numérique de la banque centrale russe (CBDC) – le rouble numérique – qui devrait être testée au début de 2023.

En août 2022, la CBR a déclaré qu’elle prévoyait de déployer le rouble numérique dans toutes les banques basées en Russie en 2024.