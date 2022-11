Les investisseurs pensent qu’Alameda tire des liquidités alors que le marché de la cryptomonnaie plonge | Cryptomonnaie

Le prix FTT a perdu son support critique à 21,6 $ lundi pour tomber à 17,9 $.

La controverse en cours entre Alameda et FTX a pris de l’ampleur après la décision de Binance de vendre sa participation FTT.

La vente de panique constante a conduit la communauté cryptomonnaie à qualifier la situation actuelle de possible panique bancaire.

Le prix FTT a enregistré une nouvelle baisse lundi après l’intensification de la controverse sur le bilan d’Alameda suite aux commentaires du PDG de Binance Changpeng Zhao et de Sam Bankman-Fried (SBF). Parallèlement au jeton d’échange FTX FTT, le prix de Solana a remarqué une chute massive le 8 novembre.

Ajouter de la liquidité aux malheurs de FTX et d’Alameda

De nombreux commerçants spéculent sur le fait qu’Alameda, la société sœur de FTX, pourrait tirer des liquidités sur les paires FTX.

Hsaka, un trader et influenceur bien connu, a tweeté la possibilité qu’Alameda tire des liquidités pour les paires au comptant.

Le jeton natif de l’échange FTX, FTT, semble être en chute libre, enregistrant une baisse de 38 % au cours des 48 dernières heures. Solana, un autre jeton étroitement associé à SBF, a chuté de 32 % au cours de la même période.

Changement en pourcentage FTT, SOL, BTC, ETH

La controverse entre CZ et SBF se poursuit

Alors que les révélations de CoinDesk sont survenues il y a environ une semaine, la plupart du marché n’a réagi qu’après les tweets du PDG de Binance, CZ. CZ a mentionné que son entreprise vendrait toutes ses participations FTT, justifiant davantage cette décision en tant que gestion des risques. Il a tweeté,

« Liquider notre FTT n’est qu’une gestion des risques après la sortie, apprendre de LUNA. Nous avons déjà apporté notre support, mais nous ne prétendrons pas faire l’amour après le divorce. Nous ne sommes contre personne. Mais nous ne soutiendrons pas les personnes qui font pression contre d’autres acteurs de l’industrie derrière leur dos.

Quoi qu’il en soit, le PDG de FTX, Bankman-Fried, continue de rassurer la communauté sur le fait que FTX et tous ses actifs vont bien. Il a appelé CZ à travailler ensemble pour la communauté crypto.

Bien que le milliardaire rassure les investisseurs sur les problèmes de bilan, les investisseurs paniquent déjà en vendant leurs avoirs. Si cette histoire continue de se développer dans le sens où elle va, les marchés de la cryptomonnaie pourraient assister à la troisième plus grande implosion après Terra-Luna, les plateformes de prêt et Three Arrows Capital.