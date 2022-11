Le jeton FTX s’effondre alors que le marché craint une possible contagion d’Alameda | Cryptomonnaie

Le FTT a diminué de près de 20 % en une heure, avec le SOL de Solana en baisse de 17 % et le SRM de Serum en baisse de 10 %.

Les craintes d’un autre événement « Three Arrows », mais cette fois lié à FTX et à son fonds d’investissement hybride / teneur de marché Alameda Research, ont saisi les marchés mardi matin, heure de l’Asie, faisant chuter le jeton d’échange de FTX FTT de près de 20%.

Les données de CoinGlass montrent qu’il continue d’y avoir un intérêt à court terme pour la FTT, car l’intérêt ouvert a bondi de 8 % au cours de la dernière heure pour atteindre un total de 215 millions de dollars.

Les problèmes pour le FTX de Sam Bankman-Fried ont commencé après que CoinDesk a annoncé la semaine dernière qu’une partie notable du bilan d’Alameda était composée de FTT et du jeton SOL de Solana.

Depuis lors, le marché s’est inquiété de la liquidité de FTX. La bourse a fait face à un exode massif de pièces stables, avec 451 millions de dollars envoyés de sa plate-forme principale au cours de la semaine dernière et 15 millions de dollars retirés de sa filiale américaine, selon les données de Nansen. Actuellement, FTX a un solde de 59,2 millions de dollars USDC et 28,5 millions de dollars USDT, ainsi que 8,6 millions de dollars BUSD. FTX US a 41 millions de dollars USDC, 12,8 millions de dollars USDT, 39 millions de dollars PAX et 11,3 millions de dollars BUSD disponibles.

Les taux d’intérêt sur la plate-forme de prêt sur marge de FTX ont bondi, la bourse payant désormais 10 % pour l’USDT, contre un taux de prêt précédent de 5 %.

Pendant ce temps, Binance a enregistré un afflux de 411 millions de dollars en pièces stables au cours de la semaine dernière, avec un solde actuel de 26,7 milliards de dollars.

Alors que les utilisateurs ont signalé des retards dans les retraits de devises fiduciaires, FTX indique qu’il travaille sur l’arriéré et qu’ils sont toujours en cours de traitement. Le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, s’est rendu sur Twitter tôt lundi pour dire que l’échange était loin d’être impliqué et qu’il n’y avait aucun risque que les retraits soient interrompus.

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a précédemment déclaré qu’il prévoyait de liquider tout FTT restant sur les livres de Binance, mais les données de la chaîne suggèrent que cela n’a pas encore commencé.

FTT se négocie actuellement en baisse de 19% à 17,93 $. Le SOL est inférieur de 17 % et le jeton SRM de Serum est en baisse de 10 %. L’action se répercute également sur le bitcoin (BTC), qui est en baisse de 5,6 % à 19 650 $.