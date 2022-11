Ce prochain mouvement de prix Ethereum pourrait pousser 3 millions d’adresses dans le rouge | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum passe en dessous d’une ligne de tendance significative, laissant présager un crash.

Les données de transaction montrent qu’environ 9 millions d’ETH détenus par 3 millions d’adresses se glisseront dans le territoire « Out of the Money ».

Une clôture en chandelier de quatre heures au-dessus de 1 646 $ invalidera la thèse baissière de l’ETH.

Le prix d’Ethereum montre un manque de pression d’achat qui a entraîné un glissement en dessous d’une structure de support importante. Si les traders ne parviennent pas à revenir à ce stade, les choses pourraient dégénérer rapidement, faisant chuter l’ETH.

Le prix Ethereum fait face aux retombées

Le prix d’Ethereum a créé une série de sommets plus élevés depuis le 26 octobre alors qu’il a augmenté de 24 % et établi un sommet à 1 680 $. Ce mouvement massif a été créé sur une base faible car l’actif a érigé des sommets plus élevés, l’indicateur de momentum de l’indice de force relative (RSI) a créé des sommets plus bas.

Cette non-conformité indique que le prix d’Ethereum s’est redressé pendant un élan décroissant, ce qui suggère que l’altcoin pourrait s’effondrer. Comme le montre le graphique, une ventilation de la ligne de tendance reliant les plus bas supérieurs confirmera les perspectives baissières pour l’ETH.

Les niveaux de support importants capables d’absorber cette pression de vente et de ralentir la descente comprennent 1 389 $ et 1 370 $.

Graphique ETHUSDT sur 4 heures

Le Global In/Out of the Money d’IntoTheBlock décrit plus en détail la douleur des investisseurs si le prix d’Ethereum baisse. Cet indicateur montre qu’environ 2,96 millions d’adresses qui ont acheté près de 9 millions d’ETH à un prix moyen de 1 579 $ sont à risque.

Une rupture de la ligne de tendance inclinée reliant les plus bas inférieurs pourrait déclencher une vente pour le prix des ETH, poussant ces détenteurs sous l’eau.

Graphique ETH GIOM

Alors que les choses semblent sombres pour le prix d’Ethereum, un chandelier de quatre heures près de 1 646 $ invalidera la thèse baissière en créant un plus haut plus élevé. Cette évolution pourrait déclencher une frénésie d’achat de la part des acheteurs écartés, propulsant les ETH à 1 708 $ et 1 768 $.