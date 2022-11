Crypto décroche une victoire parmi les comptables professionnels | Cryptomonnaie

Le Financial Accounting Standards Board a apporté un changement en octobre pour aider les entreprises publiques qui détiennent des crypto-monnaies dans leurs bilans.

Dans sa chronique régulière, JW Verret, professeur de droit, avocat, CPA et chef du Crypto Freedom Lab couvre la loi et la réglementation de la crypto-monnaie en mettant l’accent sur la finance décentralisée (DeFi) et la confidentialité financière.

L’adoption institutionnelle est un sujet passionnant mais frustrant dans le domaine de la cryptomonnaie. Les véritables héritiers crypto modernes de l’héritage cypherpunk des années 90 ont une vision de la crypto en tant qu’autonomisation humaine grâce à la décentralisation. Cette vision comprend la destruction des intermédiaires qui facturent des loyers et menacent la liberté et la vie privée des personnes. D’un autre côté, Crypto Twitter devient en effervescence lorsqu’une grande institution financière fait de nouveaux pas vers la cryptomonnaie.

Dogecoin DOGE ↓ 0,11 $ a espéré qu’Elon Musk utiliserait Twitter pour aider à l’adoption de la crypto-monnaie. La dissonance cognitive s’étend aux institutions elles-mêmes, car les banques lancent des projets de cryptomonnaie sans tenir compte de la façon dont un système de paiement cryptomonnaie construit sur le réseau Bitcoin Lightning ou une couche Ethereum 2 est destiné à rendre cette même banque obsolète.

Ces questions philosophiques plus larges mises à part, le Financial Accounting Standards Board, ou FASB, basé aux États-Unis, a institué en octobre une modification des normes comptables qui aidera les entreprises publiques à détenir des actifs numériques dans leur bilan. Pour l’instant, c’est bon pour les institutions et la crypto.

L’ancienne méthode de comptabilisation de la cryptomonnaie dans les livres de l’entreprise consistait à la comptabiliser en tant que logiciel. Il figurait au bilan à son coût historique, puis était déprécié en dépréciation à chaque baisse de prix (mais n’était pas réévalué lorsque les prix augmentaient). Cela a eu un effet dissuasif sur les participations dans les entreprises publiques, sauf pour les purs et durs Michael Saylors du monde. Il est difficile de détenir un actif qui pourrait rester inscrit dans vos livres au prix plancher du dernier marché baissier.

Les nouvelles règles adoptent une approche plus raisonnable et mettent en œuvre les mêmes règles de comptabilisation à la juste valeur qui s’appliquent aux sociétés détenant des actions cotées en bourse. La crypto couverte par la règle sera simplement évaluée au prix coté en bourse.

Cependant, cela ne devrait pas être la fin des délibérations sur les normes comptables sur la cryptomonnaie, et il reste encore de nombreuses questions à examiner. D’une part, les pièces stables adossées à d’autres actifs ne sont pas incluses dans la nouvelle méthodologie comptable.

De nombreuses entreprises publiques qui sont disposées à accepter la crypto des clients le font pour faire plaisir au client et convertir immédiatement cette crypto en dollars fiduciaires. Ce n’est peut-être pas toujours le cas, et si les entreprises commencent à utiliser elles-mêmes la cryptomonnaie comme monnaie, alors l’inclusion dans une sorte de nouveau quasi-cas de bilan ou dans une catégorie de trésorerie numérique serait appropriée.

Une autre chose à considérer est les différences entre les stablecoins adossés à des actifs. Pièce USD USDC ↑ 1,00 $

n’est fondamentalement qu’un équivalent de trésorerie et entrerait facilement dans la catégorie des équivalents de trésorerie standard selon les principes comptables généralement reconnus, ou PCGR. Attache USDT ↑ 1,00 $

est un cas plus proche et était historiquement soutenu par du papier commercial plus risqué, bien que cela soit en train de changer. Maker’s Dai DAI ↑ 1,00 $

est une forme très différente de stablecoin, partiellement soutenue par l’USDC et partiellement par d’autres crypto-monnaies. Dai semble avoir besoin d’une nouvelle catégorie de quasi-espèces ou de quasi-monnaie.

Et qu’en est-il des crypto-monnaies telles que Bitcoin BTC ↓ 20 648 $ ou Ether ETH ↓ 1 573 $

qu’une entreprise détient dans le but de l’utiliser pour payer des choses, comme de l’argent, et non à des fins d’investissement ? Le Bitcoin utilisé comme moyen de paiement sera-t-il comptabilisé dans une nouvelle catégorie de quasi-monnaie, ou restera-t-il dans une catégorie d’investissement malgré son cas d’utilisation de paiement partiel ? Bien qu’il soit conçu pour les paiements, il est très volatil, contrairement aux stablecoins.

Les méthodes d’évaluation équitables seront relativement simples à appliquer aux devises liquides et fortement négociées comme Bitcoin et Ether, qui représentent la plupart de ce que les entreprises détiennent. Mais à mesure que les entreprises commenceront à détenir et à utiliser d’autres types de crypto-monnaies, de nombreuses questions se poseront.

Pour les actifs numériques qui ne sont pas sur des marchés activement négociés, il sera difficile d’appliquer des modèles d’évaluation financière classiques à leur évaluation. Les méthodes d’évaluation financière existantes pour les actifs tels que les actions des entreprises publiques peuvent ne pas être entièrement applicables aux crypto-monnaies en raison de la conception unique de la classe d’actifs.

Le FASB doit être salué pour son adaptation réfléchie des principes comptables à cette nouvelle technologie, une approche dont la Securities and Exchange Commission et d’autres régulateurs financiers pourraient s’inspirer. Le FASB a embauché des experts crypto-natifs et a adapté ses règles à la réalité de cette nouvelle technologie en peu de temps, garantissant que dans la révolution crypto, les GAAP vont réussir.

De nombreuses questions subsistent dans la comptabilité GAAP de la cryptomonnaie. Les natifs de la cryptomonnaie devront continuer à développer leurs propres méthodes comptables une fois que nous aurons décentralisé la finance. Pour l’instant, c’est un changement utile pour encourager la détention institutionnelle de crypto.