Le prix Sandbox pourrait être mis en place pour un mouvement monstrueux ciblant 1,00 $ | Cryptomonnaie

Le prix Sandbox montre des techniques ressemblant à des bonbons pour les yeux au cours de la deuxième semaine de négociation de novembre. Alors que les prix oscillent entre deux indicateurs, les commerçants spéculent sur l’opportunité ou non de se lancer sur le marché. Des niveaux clés ont été définis pour évaluer le prochain mouvement de SAND.

Le prix du SAND pourrait monter en flèche

Le prix du SAND devrait figurer sur la liste de surveillance de tous les commerçants en novembre, car une opportunité très rentable pourrait se présenter. SAND, le jeton du monde virtuel basé sur Ethereum, a connu un rallye de 23% pour lancer le mois. Après la hausse impressionnante, les baissiers sont intervenus et ont anéanti 90 % des gains de novembre. Pourtant, il existe des indices subtils dans les techniques suggérant que la tendance haussière finira par se poursuivre.

Le prix SAND se vend actuellement aux enchères à 0,84 $ alors que les haussiers et les baissiers se débattent entre les moyennes mobiles exponentielles sur 8 jours et les moyennes mobiles simples sur 21 jours. L’effet d’enroulement des moyennes mobiles autour du prix signale qu’un grand mouvement est à venir. Si le mouvement est haussier, le prix SAND pourrait remonter vers 1,00 $ et potentiellement la zone de congestion de 1,06 $.

L’indice de profil de volume est indulgent envers un biais haussier, car la tendance baissière actuelle s’est poursuivie avec moins de volume que le rallye précédent. De plus, l’indice de force relative est de retour dans les limites d’une tendance haussière saine après avoir franchi des conditions extrêmement surachetées plus tôt dans le mois.

L’invalidation de la thèse haussière pourrait se produire si les baissiers brisaient la liquidité en dessous de 0,80 $. Une frénésie de vendeurs pourrait se produire ce faisant, ciblant la zone de liquidité de 0,74 $. Une telle décision entraînerait une baisse de 10 % par rapport au prix actuel du SAND.

