Le prix Tezos piège les traders, voici ce qui pourrait arriver ensuite | Cryptomonnaie

Le prix de Tezos se négocie dans la moitié inférieure de la fourchette après avoir complètement inversé le pic de tendance haussière précédent.

Les mesures en chaîne montrent que les baissiers sont en profit tandis que les haussiers n’ont pas encore capitulé.

L’invalidation de la thèse baissière est une brèche au-dessus de 1,45 $.

Le prix XTZ de Tezo pourrait devenir problématique pour les investisseurs car le prix chute rapidement au cours de la deuxième semaine de négociation de novembre. De plus, les mesures en chaîne suggèrent qu’un mouvement volatil pourrait survenir. Des niveaux clés ont été définis pour évaluer le prochain mouvement potentiel de XTZ.

Les commerçants devraient garder l’actif numérique sur leurs listes de surveillance dans les prochains jours.

Prix ​​​​Tezos dans les limbes

Le prix de Tezos pourrait être mis en place pour un événement de balayage dans les prochaines heures après un pic de 5 % le vendredi 4 novembre. Le jeton de blockchain hautement évolutif s’est complètement inversé tout au long du week-end, affichant des prix inférieurs à la zone de 1,50 $.

Le prix de Tezos se vend actuellement aux enchères à 1,35 $, car les baissiers produisent une baisse de style penny from Eiffel sur des périodes plus courtes. Le mouvement vers le sud a été catalysé par une rupture de la moyenne mobile exponentielle de 8 jours. La moyenne mobile simple sur 21 jours n’a pas fourni de support peu de temps après. Si les conditions du marché persistent, un balayage des plus bas à 1,29 $ sera le premier objectif baissier, et le plus bas du 12 octobre à 1,26 pourrait également être menacé.

Graphique XTZUSDT sur 1 jour

L’indicateur de ratio long contre court de Coinglass aggrave l’idée baissière. Selon l’indicateur, 75% de tous les traders XTZ ont ouvert une position longue lors du rallye du vendredi 4 novembre. Le prix de Tezos s’échangeait entre 1,35 $ et 1,44 $ à l’époque, ce qui indique que les traders ont beaucoup plus de baisse à endurer avant de capituler.

Indicateur Long vs Short de Coinglass

L’invalidation de la thèse baissière est un dépassement de 1,45 $, basé sur les mesures en chaîne. Si le point d’invalidation est dépassé, une hausse supplémentaire de 10 % pourrait se produire, ciblant la zone psychologique de 1,50 $.