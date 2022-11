Le ministère américain de la Justice obtient une condamnation pour un braquage de 3,36 milliards de dollars sur Silk Road Bitcoin

En un mot : Le 9 novembre 2021, les forces de l’ordre ont saisi 50 676,17851897 Bitcoins à Gainesville, en Géorgie, domicile de James Zhong. Le butin était évalué à environ 3,36 milliards de dollars au moment de la saisie (qui se trouvait juste à peu près au plus haut historique de Bitcoin). À l’époque, il s’agissait de la plus grande saisie de crypto-monnaie de l’histoire du DOJ et reste la deuxième plus grande saisie financière jamais réalisée par le département.

Le ministère américain de la Justice a annoncé lundi une condamnation dans une affaire impliquant la saisie de 3,36 milliards de dollars de Bitcoin.

Selon les autorités, Zhong a illégalement obtenu les Bitcoins de l’ancien marché du dark web Silk Road en 2012. Il aurait créé neuf comptes Silk Road (« comptes de fraude ») conçus pour dissimuler son identité, puis déclenché plus de 140 transactions en succession rapide pour tromper le système de traitement des retraits du site pour libérer les Bitcoins de son système de paiement sur ses comptes. Zhong aurait ensuite transféré les versions sur d’autres comptes dans le but d’obscurcir la source et de dissimuler son identité.

Le ministère de la Justice a noté que Zhong n’avait répertorié aucun article ou service à vendre sur Silk Road, ni acheté aucun article ou service. Au lieu de cela, il financerait ses comptes frauduleux avec un dépôt initial compris entre 200 et 2 000 Bitcoins, puis exécuterait rapidement une série de retraits. Cela lui a permis de retirer bien plus de Bitcoins qu’il n’en avait initialement déposé.

Lors d’une transaction qui a eu lieu le 19 septembre 2012, Zhong aurait déposé 500 Bitcoins dans un portefeuille Silk Road, puis aurait exécuté cinq retraits de 500 versions chacun – tous en une seconde – ce qui a entraîné un gain net de 2 000 Bitcoins. Dans un autre exemple cité, Zhong a effectué un seul dépôt et plus de 50 retraits Bitcoin.

Lors de la saisie du 9 novembre, les autorités ont trouvé des Bitcoins dans un coffre-fort souterrain et sur un ordinateur monocarte caché sous des couvertures dans une boîte de pop-corn stockée dans un placard de salle de bain au domicile de Zhong. Plus d’un demi-million en espèces a également été récupéré en plus de diverses quantités de métaux précieux. Zhong a ensuite cédé plus de 1 000 Bitcoins supplémentaires au gouvernement.

Zhong a plaidé coupable à un chef d’accusation de fraude électronique, passible d’une peine maximale de 20 ans de prison. Il devrait être condamné le 22 février 2023.