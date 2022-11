Le prix de Binance Coin épuise la tendance à la hausse à 360 $ alors que les investisseurs enregistrent des bénéfices | Cryptomonnaie

Le prix de Binance Coin sort de son mouvement vers le nord à 360 $ pour un retracement potentiel à 300 $.

Le MACD pourrait bientôt valider un signal de vente renforcé par le retour du RSI dans la zone neutre.

Les baleines soutenant les perspectives positives du prix du BNB ne semblent pas gênées par le recul à court terme en cours.

Le support EMA de 200 jours à 313 $ pourrait invalider la vente annoncée à 300 $.

Le prix de Binance Coin a baissé de 6,0 % lundi après avoir atteint un maximum de deux semaines de mouvement haussier à 360 $ à partir d’un support d’environ 256 $. Le jeton d’échange natif s’échange les mains à 331 $ au moment de la rédaction tandis que les traders recherchent un support substantiel.

Les investisseurs particuliers peuvent attendre un prix légèrement inférieur avant de réintégrer le marché. Par conséquent, ce retracement pourrait être temporaire, surtout si les investisseurs à gros volume, également connus sous le nom de baleines, continuent de soutenir une hausse des prix de Binance Coin.

Le prix de Binance Coin abandonne les gains alors que les investisseurs enregistrent des bénéfices

Le rebond du prix de Binance Coin semblait imparable, mais les haussiers se sont heurtés à une solide résistance à 360 $, ce qui a entraîné un retracement. Un support à court terme à 330 $ a permis à BNB de faire un arrêt au stand. Cependant, ses perspectives techniques pourraient crier à la vente alors que l’indice de force relative (RSI) glisse dans la région neutre après avoir culminé à 83 dans la zone de surachat.

Graphique journalier BNBUSD

Les baisses pourraient s’étendre en dessous de 330 $ et probablement revoir une ligne de tendance à la hausse avec un support autour de 330 $. Cependant, attendre la confirmation de la vente est essentiel, surtout si l’indicateur de convergence de la moyenne mobile (MACD) chute vers la ligne moyenne. Un signal de vente se manifestera avec la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 12 jours (en bleu) passant en dessous de l’EMA sur 26 jours (en rouge).

Les objectifs de profit possibles à la baisse incluent l’EMA de 200 jours (en violet) à 313 $, le support à 50 jours (EMA) (en rouge) et l’EMA de 100 jours (en bleu).

Les baleines restent sur place alors que le prix de Binance Coin revient

Binance Coin reprendra probablement sa tendance à la hausse beaucoup plus rapidement que prévu si les baleines gardent leur support intact. Les adresses détenant entre 100 000 et 1 000 000 de jetons BNB représentent actuellement 7,40 % de l’offre totale du réseau, contre 6,61 %, comme enregistré le 29 octobre.

Distribution d’approvisionnement en pièces Binance

D’après le graphique ci-dessous, cette cohorte d’investisseurs ne semble pas dérangée par la correction de tendance de 360 ​​$ à 330 $. Au fur et à mesure que de plus en plus de baleines s’approprient le BNB, son prix ne manquera pas de gagner du terrain, protégeant ainsi les haussiers de pertes potentiellement globales – et conduisant probablement à une reprise de la tendance à la hausse du prix du Binance Coin.