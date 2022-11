L’action des prix XRP voit les commerçants craindre le chiffre d’inflation de jeudi | Cryptomonnaie

L’action des prix Ripple ne va nulle part alors que les gains de vendredi s’évaporent au cours du week-end.

L’action des prix XRP voit les commerçants à la recherche d’un support alors que l’action de vente a pris le relais à partir de samedi.

Attendez-vous à une baisse possible de 8% supplémentaires vers jeudi alors que les traders craignent la publication de l’inflation américaine.

L’action des prix Ripple (XRP) voit les commerçants retirer leur nuage rose de la semaine dernière alors que les actions et les crypto-monnaies se sont rapidement redressées à la suite des chiffres de l’emploi aux États-Unis. Les marchés ont vu le chiffre inférieur aux attentes comme un élément qui pourrait indiquer que la Fed n’est pas obligée de continuer à augmenter au rythme actuel.

Cependant, compte tenu de la conférence de presse belliciste de Powell, les traders commencent à penser que la Fed prépare les marchés à un nouveau bond des chiffres de l’inflation, brisant le plus haut de 40 ans actuellement dans les livres, ce qui indiquerait que le contexte économique actuel est encore très beaucoup en jeu.

Le prix du XRP devrait tomber en dessous du support

L’action des prix Ripple voit actuellement son support sous pression alors que la vente se poursuit ce lundi matin, restituant presque tous les gains de vendredi.

Que les commerçants se retirent rapidement n’est pas une bonne nouvelle. Étant donné que les indices européens et américains sont en retrait, attendez-vous à ce que cela pèse sur l’évolution des prix du XRP. Un autre inconvénient pourrait être de détenir environ 8% supplémentaires des pertes si l’important facteur de support se cassait et cédait la place aux baissiers.

L’action des prix XRP utilise ce facteur de support donné par la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours, sous-tendant l’action des prix la semaine dernière à trois reprises. Voyant l’élément supplémentaire que le SMA de 55 jours est passé au-dessus du SMA de 200 jours, certains signes haussiers ont été repérés. Tant que le SMA de 200 jours n’augmente pas, cette croix d’or tant attendue ne se produit pas. Ainsi, les risques de ruptures soudaines de l’action des prix se produiront toujours à des occasions régulières.

Graphique journalier XRP/USD

L’autre scénario est assez simple car binaire : le SMA de 55 jours détient un support et fournit aux traders un nouveau niveau d’entrée sur lequel s’appuyer. Cela indiquerait qu’un rebond se produit alors que l’action des prix reste soutenue à 0,46 $ et ramène l’action des prix à 0,48 $. Recherchez un test et cassez à nouveau au-dessus de 0,51 $, car cela indiquerait que de nouveaux sommets sont possibles, tandis que des sommets plus bas pourraient indiquer une simple compression à la baisse.